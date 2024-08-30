Как времена года влияют на моральные ценности людей? Результаты международного исследования

Posted 30 августа, 10:09
Published 30 августа, 10:09
Modified 10 сентября, 06:32
Updated 10 сентября, 06:32
С 2011 по 2020 год специалисты проводили опрос среди жителей США на тему поддержки моральных ценностей. Всего в нем участвовали более 230 человек. Группа исследователей проанализировала результаты и выяснила, что поддержка таких ценностей, как уважение, лояльность к группе, забота и справедливость, меняется в зависимости от сезона.
Так, принципы, важные для существования в группе, то есть уважение и лояльность, более важны для людей в осенний и весенний периоды. Схожие изменения демонстрирует и отношение людей к заботе. Справедливость при этом более стабильна.
Примечательно, что в штатах с сильными перепадами температур уровень поддержки лояльности летом снижается сильнее, чем в местах, где лето не слишком жаркое. Ученые связывают этот факт именно с погодой, в то время как зимнее падение популярности моральных принципов — с праздниками. Схожая цикличность заметна в результатах опроса, проведенного среди жителей Канады и Австралии. Зато жители Великобритании не испытывают снижения актуальности «сплачивающих» принципов в зимнее время. Условно, они становятся менее лояльными и уважительными только летом. Поэтому говорить о том, что такие колебания закономерны для всех народов, нельзя.
Многое зависит от погоды, экологии и культуры конкретного государства.
Ученые планируют продолжать исследования и изучать то, как сезонные изменения популярности моральных установок влияют на политическую, экономическую и культурную жизнь в различных странах.
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