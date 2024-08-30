Как времена года влияют на моральные ценности людей? Результаты международного исследования

Примечательно, что в штатах с сильными перепадами температур уровень поддержки лояльности летом снижается сильнее, чем в местах, где лето не слишком жаркое. Ученые связывают этот факт именно с погодой, в то время как зимнее падение популярности моральных принципов — с праздниками. Схожая цикличность заметна в результатах опроса, проведенного среди жителей Канады и Австралии. Зато жители Великобритании не испытывают снижения актуальности «сплачивающих» принципов в зимнее время. Условно, они становятся менее лояльными и уважительными только летом. Поэтому говорить о том, что такие колебания закономерны для всех народов, нельзя.