Секущихся кончиков после стрижки не будет. Эксперт перечислил способы ухода за волосами

Что касается того, что может привести к появлению секущихся кончиков, то причин может быть много. Волосы могут сечься, когда внешняя кутикула повреждается и изнашивается. Повреждения могут возникать и в результате химической краски, чрезмерного трения (например, при расчёсывании) или неправильного ухода за волосами.