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Posted 7 октября, 13:38

Published 7 октября, 13:38

Modified 7 октября, 13:40

Updated 7 октября, 13:40

Секущихся кончиков после стрижки не будет. Эксперт перечислил способы ухода за волосами

Секущихся кончиков после стрижки не будет. Эксперт перечислил способы ухода за волосами

7 октября 2024, 13:38
Фото: Изображение Midjourney
Секущиеся кончики это неизбежность, но они не должны портить прическу и настроение. Эксперт по волосам Рут Рош рассказала, что нужно знать об уходе и какая профилактика нужна после стрижки.

Что вызывает секущиеся кончики?

Секущиеся кончики — это проблема, связанная с уходом за волосами, которая возникает, когда прядь волос расщепляется по длине, образуя Y-образную форму. Из-за этого волосы могут выглядеть вьющимися или непослушными, а отрастить их может быть довольно сложно.

Что касается того, что может привести к появлению секущихся кончиков, то причин может быть много. Волосы могут сечься, когда внешняя кутикула повреждается и изнашивается. Повреждения могут возникать и в результате химической краски, чрезмерного трения (например, при расчёсывании) или неправильного ухода за волосами.

По словам Роша, частое использование горячих инструментов для укладки также является распространённым фактором.

«Всегда используйте термозащитное средство перед сушкой феном или горячей укладкой», — советует эксперт

Также рекомендуется устанавливать минимальную температуру на инструментах, чтобы избежать ненужного термического воздействия.

Как избавиться от секущихся кончиков?Как избавиться от секущихся кончиков?
Как избавиться от секущихся кончиков?. Фото: Изображение Midjourney

Как избавиться от секущихся кончиков?

Вам не понравится ответ, но главный способ избавиться от секущихся кончиков — это подстричь их.

«Если волос посекся, он посекся, — объясняет Рош. — Единственный способ исправить это — подстричь его, чтобы срез снова стал ровным и свежим».

Стрижка также является единственным способом предотвратить распространение секущихся кончиков по всей длине волос. Если вы отращиваете волосы и не решаетесь расстаться с длиной, за которую боролись, Рош советует минимальную стрижку:

«Если вы отращиваете волосы, подстригайте их на полсантиметра каждые шесть недель».

Такой едва заметной стрижки, известной как «подравнивание», должно быть достаточно, чтобы избавиться от секущихся кончиков.

Если вы ищете временное решение проблемы без использования ножниц, Roche рекомендует питательные средства, которые разглаживают секущиеся кончики, предотвращает дальнейшее сечение волос.

Уход за волосами от секущихся кончиковУход за волосами от секущихся кончиков
Уход за волосами от секущихся кончиков. Фото: Изображение Midjourney

Как предотвратить секущиеся кончики

Когда Roche видит клиентов с заметно секущимися кончиками, она пытается устранить корень проблемы. По ее словам, после стрижки лучше всего начать все сначала, разработав процедуру ухода за волосами, которая увлажняет, питает и помогает укрепить пряди от корней до кончиков.

Однако выбор подходящих средств — это лишь часть ухода за волосами. Нужно внести изменения в свой распорядок дня, чтобы предотвратить появление секущихся кончиков и сохранить красоту волос.

Регулярно подстригайте волосы

В зависимости от типа и длины ваших волос вам следует подстригаться раз в четыре-восемь недель.

Используйте термозащитное средство

Каждый раз, когда вы укладываете волосы с помощью термоприбора, используйте термозащитное средство, чтобы защитить пряди от ненужного повреждения. Как упоминалось ранее, также рекомендуется использовать минимальную температуру, подходящую для вашего типа и структуры волос.

Купите хорошую расчёску

Используйте подходящий тип расчёски или гребня, чтобы аккуратно укладывать волосы. Расчёска с редкими зубьями или мокрая расчёска отлично подходят для распутывания влажных волос — просто расчесывайте их медленно, начиная от кончиков, чтобы не дёргать.

Защищайте волосы во время сна

Если вы спите с собранными в пучок или косу волосами, это защитит их кончики от повреждений, вызванных трением. Также замените хлопковую наволочку на шёлковую, чтобы волосы не пушились и не ломались.

Поменяйте резинки для волос

Откажитесь от эластичных резинок в пользу шёлковых или атласных.

Уделяйте внимание увлажнению

Ежедневное нанесение питательного масла или сыворотки на корни или кончики волос может устранить постоянную тусклость и заметно уменьшить количество секущихся кончиков.

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#Эмилия Шпилева#Красота#Все материалы авторов#Волосы#Уход за волосами
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