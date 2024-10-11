Почему мы зеваем и почему это заразно?

Posted 11 октября, 12:30
Published 11 октября, 12:30
Modified 11 октября, 12:32
Updated 11 октября, 12:32
Сам акт зевания относительно прост — обычно он включает в себя широкое открытие рта, глубокий вдох, а затем медленный выдох. Но почему мы зеваем и это кажется заразным?
Давайте начнем с основ. Зевота — это рефлекторное действие, которое приводит к растяжению барабанных перепонок и большому набору воздуха в легкие. Обычно это длится около шести секунд и часто сопровождается ощущением комфорта или облегчения.
Зевота может возникнуть в любое время, но чаще всего она возникает, когда мы устали, заскучали или находимся в состоянии стресса. Хотя зевота чаще всего ассоциируется с сонливостью, она не является исключительным ее признаком.
За эти годы было предложено множество теорий, объясняющих, почему мы зеваем.
Одна из последних теорий предполагает, что зевота может помочь охладить мозг. Согласно этой гипотезе, большой глоток воздуха может помочь охладить кровь в голове и шее, тем самым снижая температуру мозга.
Этот охлаждающий эффект может помочь повысить бдительность и умственную работоспособность, что было бы особенно полезно, когда мы чувствуем усталость или скуку.
Другая теория утверждает, что зевота помогает регулировать уровень кислорода и углекислого газа в крови. Идея заключается в том, что когда мы устали или нам скучно, мы склонны дышать медленнее, что может привести к снижению уровня кислорода в нашей крови и повышению уровня углекислого газа.
Вызывая зевоту, организм может поглощать большое количество кислорода и выводить большое количество углекислого газа, тем самым восстанавливая баланс.
Однако несколько исследований поставили под сомнение эту теорию, показав, что изменение уровня кислорода и углекислого газа в крови на самом деле не влияет на частоту зевоты.
Заразительность зевоты, пожалуй, является ее самым интригующим аспектом. Простое видение, слушание, чтение или даже мысль о зевоте может вызвать зевоту. Но почему?
Одно из объяснений кроется в концепции зеркальных нейронов, типа клеток мозга, которые срабатывают тогда, когда мы выполняем действие и когда мы видим, как кто-то другой выполняет то же самое действие.
Считается, что эти нейроны играют решающую роль в сопереживании, подражании и социальном поведении, и некоторые ученые полагают, что они могут быть ответственны за заразную зевоту.
Несколько исследований показали, что заразительная зевота чаще встречается у близких друзей и членов семьи, чем у знакомых или незнакомцев. Это позволяет предположить, что она может служить формой социальной связи.
Интересно, что заразительная зевота также наблюдалась у нескольких видов животных, не относящихся к человеческому роду, включая шимпанзе и собак, что ещё больше подтверждает идею о том, что она может выполнять социальные функции.
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Источник: miragenews.