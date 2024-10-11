Гипноз: наука или псевдонаука?

Хотя у гипноза есть свои критики, было бы неверно полностью отвергать его как лженауку. Его лучше рассматривать как инструмент с потенциальными преимуществами и ограничениями, существующий в серой зоне между устоявшимися научными знаниями и необоснованными утверждениями.