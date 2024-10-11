Гипноз: наука или псевдонаука?

Posted 11 октября, 05:49
Published 11 октября, 05:49
Modified 11 октября, 07:49
Updated 11 октября, 07:49
Процедура обычно включает в себя гипнотизёра, который вводит субъекта в состояние глубокого расслабления, часто используя такие методы, как управляемые образы или внушения.
Научное понимание гипноза развивалось в XX веке по мере развития современной психологии. Несколько исследований с использованием методов нейровизуализации показали, что гипноз действительно может приводить к заметным изменениям в активности мозга.
Например, исследователи сообщали об изменениях в активности передней поясной извилины и префронтальной коры во время гипноза, что позволяет предположить, что мозг во время гипноза ведёт себя иначе, чем в нормальном состоянии бодрствования.
Более того, есть доказательства эффективности гипноза в лечении некоторых заболеваний в области медицины и психологии. К ним относятся боль, тревожность, депрессия, нарушения сна и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Гипноз также используется для того, чтобы помочь людям бросить курить или похудеть.
Несмотря на существующую научную поддержку, скептическое отношение к гипнозу остаётся распространённым.
Некоторые критики утверждают, что изменения в активности мозга во время гипноза не уникальны и могут происходить во время других состояний расслабления или сосредоточенного внимания.
Кроме того, субъективный характер гипноза, сильно зависящий от восприимчивости человека и мастерства гипнотизёра, затрудняет стандартизацию и количественную оценку, которые являются ключевыми элементами научных исследований.
Более того, терапевтическое применение гипноза подвергалось критике из-за отсутствия крупномасштабных рандомизированных контролируемых исследований, которые являются золотым стандартом в медицинских исследованиях. В то время как некоторые исследования показали положительные результаты, другие не выявили значительного эффекта, что привело к противоречивым выводам.
Гипноз также был связан с псевдонаукой из-за его неправильного использования и распространения мифов и заблуждений. Примеры включают сценические гипнотические шоу, где участники совершают возмутительные действия под влиянием гипнотизера.
Хотя у гипноза есть свои критики, было бы неверно полностью отвергать его как лженауку. Его лучше рассматривать как инструмент с потенциальными преимуществами и ограничениями, существующий в серой зоне между устоявшимися научными знаниями и необоснованными утверждениями.
На вопрос о том, является ли гипноз наукой или псевдонаукой, нет однозначного ответа. Это сложный феномен, который требует дальнейшего изучения и тщательного научного изучения. По мере продвижения исследований есть надежда, что мы сможем получить более детальное понимание гипноза, отделяя его потенциальную терапевтическую пользу от псевдонаучных ловушек.
Разговор о гипнозе подчеркивает важность сохранения критического взгляда на науку. Признание должно основываться на весомости доказательств, а скептицизм должен использоваться для оспаривания утверждений и содействия научному прогрессу. В случае с гипнозом диалог продолжается, приближая нас к правде об этом увлекательном аспекте человеческого сознания.
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Источник: Miragenews