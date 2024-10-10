10 простых утренних привычек миллионеров, которые делают их богатыми и счастливыми

Те, кто рано встает, получают удовольствие от тихого и умиротворенного утра, что позволяет им задать спокойный и сосредоточенный тон на весь день. Раннее пробуждение также может дать вам время для ухода за собой и личностного роста, подготовив почву для более продуктивного дня.