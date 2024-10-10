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Posted 10 октября, 12:38

Published 10 октября, 12:38

Modified 10 октября, 12:40

Updated 10 октября, 12:40

Риелтор об «ипотечном донорстве» и проблемах заемщика

А если нет ребенка до 6 лет? Риелтор об «ипотечном донорстве» и проблемах заемщика

10 октября 2024, 12:38
Фото: Изображение Midjourney
Риелтор об «ипотечном донорстве» и проблемах заемщика
Для льготной программы «Семейная ипотека» необходимым условием является наличие ребенка до 6 лет, чтобы получить ставку 6%. Но что делать, если дети выросли или об их рождении еще не задумывались? На ипотечном рынке появилось так называемое «ипотечное донорство».

Ипотечный донор — это заемщик, который оформляет на себя льготную ипотеку для другого человека, который обычно выступает созаемщиком в кредитном договоре. Это удобная схема для тех, кто не подходит под условия Семейной ипотеки под 6%, но есть родственники, имеющие детей до 6 лет, которые могут выступить «донором».

Однако, по мнению Ирины Киселевой, члена РГР, в этой ситуации заинтересованное лицо может столкнуться с рядом проблем, рассказывает Финансы Mail.

Например, созаемщик имеет право на долю в недвижимости, а значит может распоряжаться ею по своему усмотрению. Поэтому как сложатся отношения людей и какие действия предпримет тот, на чье имя бралась ипотека — вопрос. В лучшем случае придется выкупать метры, а в худшем — жить с донором.

Еще одной проблемой может стать ответственность по долгам. Например, если донор проходит процедуру банкротства, то его имущество будет реализовано с торгов. Таким образом существует риск потерять часть своего имущества.

Ранее мы рассказывали, что банки получили недостающие лимиты для выдачи семейной ипотеки.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Ипотека#Все материалы авторов
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