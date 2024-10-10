А если нет ребенка до 6 лет? Риелтор об «ипотечном донорстве» и проблемах заемщика

Ипотечный донор — это заемщик, который оформляет на себя льготную ипотеку для другого человека, который обычно выступает созаемщиком в кредитном договоре. Это удобная схема для тех, кто не подходит под условия Семейной ипотеки под 6%, но есть родственники, имеющие детей до 6 лет, которые могут выступить «донором».