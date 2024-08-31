Богатство не помогло: миллионеры, которых бросили жены

Posted 31 августа, 18:18
Published 31 августа, 18:18
Modified 10 сентября, 06:39
Updated 10 сентября, 06:39
Анжелика Ялинская вышла замуж за бизнесмена Николая Агурбаша в 2002 году и спустя десять лет развелась с ним. Семейная жизнь сначала была безоблачной, супруги жили буквально душа в душу, и все это было похоже на красивую сказку. Как вспоминает Анжелика, муж буквально носил ее на руках, исполнял любые желания, дарил дорогие подарки.
Однако в 2012 году Анжелика Агурбаш узнала, что муж решил с ней развестись, более того — оставить без имущества и без денег. Отношения между супругами испортились, в СМИ они начали буквально травить друг друга. Постепенно все улеглось — супругам удалось расстаться относительно мирно и даже вступить в новые отношения.
С миллиардером Николаем Саркисовым, собственником компании «РЕСО-Гарантия», Юлия Любичанская прожила долго — правда, отношения они не регистрировали. Однако у них появились совместные дети. Отношения между Саркисовым и Любичанской были бурными — пара то расставалась, то сходилась. Наконец, спустя больше десяти лет совместной жизни они приняли решение разойтись насовсем.
На своих страницах в соцсетях Юлия Любичанская признавалась, что ушла от Николая Саркисова сама, устав от бесконечных оскорблений, унижений и даже от пьянства своего партнера.
«Клетка все равно остается клеткой, из чего бы она ни была сделана», — так охарактеризовала Любичанская свои многолетние отношения.
Юлия Любичанская активно делилась со своими подписчиками и журналистами подробностями жизни с Николаем Саркисовым, рассказывала о своих обидах, о плохом отношении к себе с его стороны. Неоднократно женщина признавалась, что в последние годы жила с бизнесменом только ради общих детей, а любить его давно перестала.
Ида Кехман несколько лет прожила в браке с бизнесменом Марком Лоло. Супруг буквально осыпал ее драгоценностями и роскошными подарками, однако это не помогло — брак распался, причем инициатором развода была именно Ида.
В одиночестве девушка долго не оставалась — у нее начались отношения с известным ресторатором Алексеем Киселевым, с которым она вскоре заключила брак, однако и этот союз долго не просуществовал. По словам Иды Кехман, Киселев ее ожиданий не оправдал.
Следующим избранником Иды стал предприниматель Владимир Кехман, отношения с которым она довольно долго скрывала. В итоге пара заключила брак, у Иды и Владимира родились дети — дочь и сын.
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