Богатство не помогло: миллионеры, которых бросили жены

Анжелика Ялинская вышла замуж за бизнесмена Николая Агурбаша в 2002 году и спустя десять лет развелась с ним. Семейная жизнь сначала была безоблачной, супруги жили буквально душа в душу, и все это было похоже на красивую сказку. Как вспоминает Анжелика, муж буквально носил ее на руках, исполнял любые желания, дарил дорогие подарки.