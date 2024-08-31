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Posted 31 августа, 18:18

Published 31 августа, 18:18

Modified 10 сентября, 06:39

Updated 10 сентября, 06:39

Богатство не помогло: миллионеры, которых бросили жены

Богатство не помогло: миллионеры, которых бросили жены

31 августа 2024, 18:18
Фото: Изображение Midjourney
Богатство не помогло: миллионеры, которых бросили жены
Эти женщины отказались жить в золотой клетке — рассказываем, кто принял решение отказаться от баснословных денег и предпочел свободу жизни в достатке и роскоши.

Анжелика Агурбаш

Анжелика Ялинская вышла замуж за бизнесмена Николая Агурбаша в 2002 году и спустя десять лет развелась с ним. Семейная жизнь сначала была безоблачной, супруги жили буквально душа в душу, и все это было похоже на красивую сказку. Как вспоминает Анжелика, муж буквально носил ее на руках, исполнял любые желания, дарил дорогие подарки.

Однако в 2012 году Анжелика Агурбаш узнала, что муж решил с ней развестись, более того — оставить без имущества и без денег. Отношения между супругами испортились, в СМИ они начали буквально травить друг друга. Постепенно все улеглось — супругам удалось расстаться относительно мирно и даже вступить в новые отношения.

Анжелика Ялинская вышла замуж за бизнесмена Николая Агурбаша в 2002 году и спустя десять лет развелась с нимАнжелика Ялинская вышла замуж за бизнесмена Николая Агурбаша в 2002 году и спустя десять лет развелась с ним
Анжелика Ялинская вышла замуж за бизнесмена Николая Агурбаша в 2002 году и спустя десять лет развелась с ним. Фото: Красильников Станислав/ТАСС

Юлия Любичанская

С миллиардером Николаем Саркисовым, собственником компании «РЕСО-Гарантия», Юлия Любичанская прожила долго — правда, отношения они не регистрировали. Однако у них появились совместные дети. Отношения между Саркисовым и Любичанской были бурными — пара то расставалась, то сходилась. Наконец, спустя больше десяти лет совместной жизни они приняли решение разойтись насовсем.

На своих страницах в соцсетях Юлия Любичанская признавалась, что ушла от Николая Саркисова сама, устав от бесконечных оскорблений, унижений и даже от пьянства своего партнера.

«Клетка все равно остается клеткой, из чего бы она ни была сделана», — так охарактеризовала Любичанская свои многолетние отношения.

Юлия Любичанская активно делилась со своими подписчиками и журналистами подробностями жизни с Николаем Саркисовым, рассказывала о своих обидах, о плохом отношении к себе с его стороны. Неоднократно женщина признавалась, что в последние годы жила с бизнесменом только ради общих детей, а любить его давно перестала.

Юлия Любичанская активно делилась со своими подписчиками и журналистами подробностями жизни с Николаем СаркисовымЮлия Любичанская активно делилась со своими подписчиками и журналистами подробностями жизни с Николаем Саркисовым
Юлия Любичанская активно делилась со своими подписчиками и журналистами подробностями жизни с Николаем Саркисовым. Фото: Соцсети Юлии Любичанской

Ида Кехман

Ида Кехман несколько лет прожила в браке с бизнесменом Марком Лоло. Супруг буквально осыпал ее драгоценностями и роскошными подарками, однако это не помогло — брак распался, причем инициатором развода была именно Ида.

В одиночестве девушка долго не оставалась — у нее начались отношения с известным ресторатором Алексеем Киселевым, с которым она вскоре заключила брак, однако и этот союз долго не просуществовал. По словам Иды Кехман, Киселев ее ожиданий не оправдал.

Следующим избранником Иды стал предприниматель Владимир Кехман, отношения с которым она довольно долго скрывала. В итоге пара заключила брак, у Иды и Владимира родились дети — дочь и сын.

Ида Кехман несколько лет прожила в браке с бизнесменом Марком ЛолоИда Кехман несколько лет прожила в браке с бизнесменом Марком Лоло
Ида Кехман несколько лет прожила в браке с бизнесменом Марком Лоло. Фото: Ида Кехман VK
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