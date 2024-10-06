newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 октября, 14:57

Published 6 октября, 14:57

Modified 6 октября, 14:59

Updated 6 октября, 14:59

6 бестселлеров о заработке денег, авторы которых стали миллионерами с нуля

6 бестселлеров о заработке денег, авторы которых стали миллионерами с нуля

6 октября 2024, 14:57
Фото: Изображение Midjourney
Многие из этих книг не зря входят в списки самых продаваемых, поскольку являются настольной книгой каждого будущего миллионера.

Думай и богатей, 16+

Думай и богатей, 16+Думай и богатей, 16+
Думай и богатей, 16+. Фото: www.litres.ru

Книга самопомощи на тему денег и мышления, которая была опубликована еще в 1937 году и до сих пор остается одним из самых известных произведений Наполеона Хилла в этой категории.

За годы работы Хилл глубоко изучил секрет успеха. Согласно его исследованиям, важно давать своему подсознанию правильные установки, верить в себя, проявлять настойчивость и решимость.

В своей работе он описывает 13 законов успеха, способных проложить собственный путь к материальному процветанию.

Путь к финансовой свободе, 16+

Путь к финансовой свободе, 16+Путь к финансовой свободе, 16+
Путь к финансовой свободе, 16+. Фото: www.litres.ru

Первый в Европе финансовый коуч Бодо Шефер создал одно из самых успешных руководств по управлению деньгам с помощью книги, которая годами возглавляет список самых продаваемых в Amazon.

В своем бестселлере автор пошагово описывает, какими способами абсолютно любой человек может накопить состояние и разбогатеть. Для нужно всего лишь долгосрочный план и позитивное отношение к деньгам.

Шефер дает читателю новые модели мышления и дает читателю полезные рекомендации. Например, вы узнаете, как избавиться от долгов и накопить состояние за счет сбережений.

Самый богатый человек Вавилона, 16+

Самый богатый человек Вавилона, 16+Самый богатый человек Вавилона, 16+
Самый богатый человек Вавилона, 16+. Фото: www.litres.ru

Работа Джорджа С. Клэйсона была впервые опубликованная в 1926 году и до сих пор не теряет своей актуальности.

Как следует из названия, книга рассказывает о городе Вавилон, который был одним из самых богатых городов Древнего мира. Жители города знали ценность денег и следовали основным правилам экономики. С помощью наглядных притч вы узнаете больше об этих правилах и о том, как грамотно обращаться с деньгами.

Хотя этим историям уже почти 100 лет, они не утратили своей актуальности. Например, в ней вы узнаете о денежном совете по сбережению и инвестированию 1/10 (то есть 10%) ваших денег.

Законы победителей, 12+

Законы победителей, 12+Законы победителей, 12+
Законы победителей, 12+. Фото: www.litres.ru

В «Законах победителей» Бодо Шефер представляет 30-дневную программу, цель которой помочь читателю добиться большего успеха как в личной, так и в профессиональной жизни.

Он разработал 30 стратегий, подробно объясняет их применение и закрепляет в практической части, что позволяет сразу применить на практике то, что человек только что изучил.

Думай как миллионер, 12+

Думай как миллионер, 12+Думай как миллионер, 12+
Думай как миллионер, 12+. Фото: www.litres.ru

В своей книге Т. Харв Экер объясняет взаимоотношения между мышлением и банковским счетом. Поначалу это может показаться странным, что автор ищет здесь связь, но шаг за шагом он раскручивает модели поведения, которые имеют отношения к нашим деньгам.

В книге Экер сравнивает убеждения бедных и богатых людей, а в конце каждой главы показывает, как мы можем изменить свои привычки и настроиться на успех. Откуда он это знает? На собственном опыте: менее чем за три года Экер сумел подняться от среднего заработка до мультимиллионера.

Богатый папа, бедный папа, 12+

Богатый папа, бедный папа, 12+Богатый папа, бедный папа, 12+
Богатый папа, бедный папа, 12+. Фото: www.litres.ru

Роберт Кийосаки рассказывает о различных взглядах на деньги. У автора книги отец — учитель начальной школы и не был заинтересован в том, чтобы разбогатеть. Но отец друга, которого Кийосаки называет «богатый папа», как раз хорошо разбирался в деньгах, хотя и не имел высшего образования.

Любознательный мальчик многому научился у бизнесмена и теперь делится своими знаниями. Книга особенно подходит для новичков в финансах и для всех, кто заинтересован в том, чтобы стать предпринимателем.

8 суровых истин про деньги для тех, кто хочет стать богатым
Узнать подробнее
7 способов обойти бедность и накопить 1 млн рублей при зарплате 30 тысяч
Узнать подробнее
Из любого человека можно сделать миллионера, если придерживаться 5 правил
Узнать подробнее
Читайте также:
Повышение ставки по действующей ипотеке — миф или реальность? Объяснили юристыАнтирейтинг подарков: топ-5 презентов, которые не стоит дарить друзьям и близкимПрактичные люди не оформляют ипотеку на 10 лет: почему выгодно долго платить и как компенсировать переплаты
#Эмилия Шпилева#Деньги#Финансы#Все материалы авторов#Книги#Финансовая грамотность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика