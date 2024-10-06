6 бестселлеров о заработке денег, авторы которых стали миллионерами с нуля

Posted 6 октября, 14:57
Published 6 октября, 14:57
Modified 6 октября, 14:59
Updated 6 октября, 14:59
За годы работы Хилл глубоко изучил секрет успеха. Согласно его исследованиям, важно давать своему подсознанию правильные установки, верить в себя, проявлять настойчивость и решимость.
В своей работе он описывает 13 законов успеха, способных проложить собственный путь к материальному процветанию.
В своем бестселлере автор пошагово описывает, какими способами абсолютно любой человек может накопить состояние и разбогатеть. Для нужно всего лишь долгосрочный план и позитивное отношение к деньгам.
Шефер дает читателю новые модели мышления и дает читателю полезные рекомендации. Например, вы узнаете, как избавиться от долгов и накопить состояние за счет сбережений.
Как следует из названия, книга рассказывает о городе Вавилон, который был одним из самых богатых городов Древнего мира. Жители города знали ценность денег и следовали основным правилам экономики. С помощью наглядных притч вы узнаете больше об этих правилах и о том, как грамотно обращаться с деньгами.
Хотя этим историям уже почти 100 лет, они не утратили своей актуальности. Например, в ней вы узнаете о денежном совете по сбережению и инвестированию 1/10 (то есть 10%) ваших денег.
В «Законах победителей» Бодо Шефер представляет 30-дневную программу, цель которой помочь читателю добиться большего успеха как в личной, так и в профессиональной жизни.
Он разработал 30 стратегий, подробно объясняет их применение и закрепляет в практической части, что позволяет сразу применить на практике то, что человек только что изучил.
В своей книге Т. Харв Экер объясняет взаимоотношения между мышлением и банковским счетом. Поначалу это может показаться странным, что автор ищет здесь связь, но шаг за шагом он раскручивает модели поведения, которые имеют отношения к нашим деньгам.
В книге Экер сравнивает убеждения бедных и богатых людей, а в конце каждой главы показывает, как мы можем изменить свои привычки и настроиться на успех. Откуда он это знает? На собственном опыте: менее чем за три года Экер сумел подняться от среднего заработка до мультимиллионера.
Роберт Кийосаки рассказывает о различных взглядах на деньги. У автора книги отец — учитель начальной школы и не был заинтересован в том, чтобы разбогатеть. Но отец друга, которого Кийосаки называет «богатый папа», как раз хорошо разбирался в деньгах, хотя и не имел высшего образования.
Любознательный мальчик многому научился у бизнесмена и теперь делится своими знаниями. Книга особенно подходит для новичков в финансах и для всех, кто заинтересован в том, чтобы стать предпринимателем.
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