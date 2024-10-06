6 бестселлеров о заработке денег, авторы которых стали миллионерами с нуля

В книге Экер сравнивает убеждения бедных и богатых людей, а в конце каждой главы показывает, как мы можем изменить свои привычки и настроиться на успех. Откуда он это знает? На собственном опыте: менее чем за три года Экер сумел подняться от среднего заработка до мультимиллионера.