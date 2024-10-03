Повышение ставки по действующей ипотеке — миф или реальность? Объяснили юристы

Некоторые заемщики берут ипотеку, будучи зарплатными клиентами банка, — они могут пользоваться специальными условиями. Однако если человек меняет работу и перестает быть зарплатным клиентом, ставка может вырасти — как показывает практика, ровно на тот размер, на который она была сокращена для зарплатного клиента. И это тоже должно быть зафиксировано в договоре.