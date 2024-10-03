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Posted 3 октября, 09:00

Published 3 октября, 09:00

Modified 3 октября, 09:00

Updated 3 октября, 09:00

Могут ли повысить ставку по действующей ипотеке

Повышение ставки по действующей ипотеке — миф или реальность? Объяснили юристы

3 октября 2024, 09:00
Фото: Изображение Midjourney
Могут ли повысить ставку по действующей ипотеке
Ставка по уже оформленной ипотеке остается неизменной — это закон. Но есть и исключения, о них рассказывают юристы.

Отказ от страховки

Если вы отказываетесь оплачивать страховку, ставка по ипотеке может быть увеличена. Однако в этом случае размер увеличения фиксируется в договоре вместе с подробным описанием условий, о чем напоминает юрист Анастасия Елисеева. Если в договоре это не прописано, его можно признать недействительным.

Увольнение

Некоторые заемщики берут ипотеку, будучи зарплатными клиентами банка, — они могут пользоваться специальными условиями. Однако если человек меняет работу и перестает быть зарплатным клиентом, ставка может вырасти — как показывает практика, ровно на тот размер, на который она была сокращена для зарплатного клиента. И это тоже должно быть зафиксировано в договоре.

Плавающая ставка

Некоторые банки в ипотечных программах указывает плавающую ставку, то есть оставляют за собой право менять ее с учетом изменений ставки Центробанка. Пределы, в которых ставка может варьироваться, должны быть четко прописаны в договоре. Впрочем, как отмечает юрист Михаил Лаврухин, такие программы сегодня встречаются крайне редко.

Плавающая ставкаПлавающая ставка
Плавающая ставка. Фото: Изображение Midjourney

Льготный период

Ставка может вырасти, если заемщик не соблюдает сроки регистрации недвижимости или оформления залога, причем даже если в этом фактически виноват застройщик. Как только завершается льготный период по ипотеке, ставка тоже может быть повышена.

Нарушение условий льготных ипотечных программ

Если выяснится, что заемщик нарушил условия и оформил несколько ипотек по разным льготным программам, банк может повысить его ставку до уровня рыночной, а еще начислить те суммы, которые заемщик не выплатил. Такое, как отмечает Михаил Лаврухин, сегодня происходит достаточно часто.

Увольнение из IT-компании

Если заемщик воспользоваться IT-ипотекой, ставку ему могут повысить в случае увольнения из компании. Ведь одно из ключевых условий для льготной ставки — это официальное трудоустройство в такой компании в течение всего срока действия договора. Впрочем, если в течение полгода после увольнения заемщик устроится на работу в другую IT-компанию, ставку ему сохранят.

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