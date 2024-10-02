Антирейтинг подарков: топ-5 презентов, которые не стоит дарить друзьям и близким

И наконец, не самым лучшим вариантом будет преподнесенный в подарок абонемент в спортзал. Нет, вы, конечно, можете подарить и его, но только в том случае, если получатель подарка сам попросил вас об этом. В противном случае такой презент может быть расценен как тонкий намек на толстые обстоятельства — то есть на то, что человеку не мешало бы сбросить лишний вес. А если получатель подарка предпочитает проводить свободное время за просмотром телевизора или играя в компьютерные игры, ваш абонемент в спортзал просто пропадет.