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Posted 2 октября, 18:00

Published 2 октября, 18:00

Modified 2 октября, 18:00

Updated 2 октября, 18:00

5 подарков, которые не следует дарить знакомым и родственникам

Антирейтинг подарков: топ-5 презентов, которые не стоит дарить друзьям и близким

2 октября 2024, 18:00
Фото: Изображение Midjourney
5 подарков, которые не следует дарить знакомым и родственникам
Все мы любим получать подарки, а многие из обожают также их дарить. Однако при этом мы нередко не заморачиваемся с выбором презента и покупаем первое, что придет в голову, вовсе не задумываясь о том, нужен ли в принципе такой подарок получателю.

О том, какие подарки не стоит дарить ни при каких обстоятельствах, — в нашем материале.

Безделушки

К таковым можно смело отнести все, что не несет никакой практической пользы и не представляет ценности для получателя: статуэтки, простенькие вазочки, фигурки или изображения знаков зодиака (если, конечно, человек не увлекается этой темой)… да все, что угодно, что одариваемому никогда не пригодится в жизни и, скорее всего, будет задвинуто в самый темный и пыльный угол, отправлено в мусорное ведро или, в лучшем случае, передарено кому-то еще.

БезделушкиБезделушки
Безделушки. Фото: 1MI

Животные

Животные — не игрушки. Они живые, могут испытывать боль и страх, поэтому их можно дарить только человеку, который сам хочет завести щенка, котенка или кого-то еще. Более того, лучше будет, если будущий хозяин сам выберет себе питомца, а дарителю останется, например, только оплатить стоимость животного в питомнике и организовать его переезд в новый дом. Во всех остальных случаях дарить зверей не следует, так как высок риск того, что «живой подарок» в итоге отправится на улицу или в приют.

ЖивотныеЖивотные
Животные. Фото: Изображение Midjourney

Косметика и парфюмерия

Чтобы дарить косметические средства или духи (туалетную воду), необходимо четко представлять, какие именно ароматы и цвета, а также продукцию какой компании предпочитает человек, для которого предназначается подарок. И что говорить, например, о коллегах по работе или случайных знакомых, когда мы нередко не располагаем такой информацией даже в отношении своих близких?

Косметика и парфюмерияКосметика и парфюмерия
Косметика и парфюмерия. Фото: Изображение Midjourney

Одежда и обувь

Примерно по той же причине плохой идеей для подарка может стать одежда и обувь. В данном случае также бывает непросто угадать размер без предварительной примерки, что сведет ценность подарка и его полезность к нулю. Кстати, к детской одежде и обуви это тоже относится, хотя в случае с совсем маленькими детьми «попасть в размер» несколько проще.

Одежда и обувьОдежда и обувь
Одежда и обувь. Фото: Изображение Midjourney

Абонемент в тренажерный зал

И наконец, не самым лучшим вариантом будет преподнесенный в подарок абонемент в спортзал. Нет, вы, конечно, можете подарить и его, но только в том случае, если получатель подарка сам попросил вас об этом. В противном случае такой презент может быть расценен как тонкий намек на толстые обстоятельства — то есть на то, что человеку не мешало бы сбросить лишний вес. А если получатель подарка предпочитает проводить свободное время за просмотром телевизора или играя в компьютерные игры, ваш абонемент в спортзал просто пропадет.

Абонемент в тренажерный залАбонемент в тренажерный зал
Абонемент в тренажерный зал. Фото: 1MI
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