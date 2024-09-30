Новые правила выплаты остатков маткапитала: как получить средства законно

Если вашей семье полагается выплата, в ваш личный кабинет на портале «Госуслуги» придет соответствующее уведомление от Фонда пенсионного и социального страхования. К этому уведомлению будет прикреплено частично заполненное заявление. Вы можете заполнить его онлайн и сразу отправить в фонд. При желании можно распечатать заявление и отправиться с ним в местное отделение МФЦ или на почту. Когда учреждение примет и обработает заявление, деньги будут отправлены на счет одного из родителей.