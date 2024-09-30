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Posted 30 сентября, 05:56

Published 30 сентября, 05:56

Modified 30 сентября, 05:56

Updated 30 сентября, 05:56

Новые правила выплаты остатков маткапитала: как получить средства законно

Новые правила выплаты остатков маткапитала: как получить средства законно

30 сентября 2024, 05:56
Фото: Изображение Midjourney
Новые правила выплаты остатков маткапитала: как получить средства законно
Иногда после того, как средства из материнского капитала были потрачены на конкретные цели, на счету остается незначительная сумма. С сентября правила использования такого остатка несколько изменились.

Теперь в России родители смогут получить оставшиеся средства маткапитала в качестве единовременной выплаты. Обязательное условие: сумма не должна быть больше 10 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение уже подписано председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков говорил о возможности получения остатков маткапитала еще в июле текущего года.

«На текущий день более чем у 730 000 семей, которые ранее направили материнский капитал на улучшение жилищных условий или оплату образования ребенка, остались суммы менее 10 000 руб», — сказал чиновник.
Теперь в России родители смогут получить оставшиеся средства маткапитала в качестве единовременной выплатыТеперь в России родители смогут получить оставшиеся средства маткапитала в качестве единовременной выплаты
Теперь в России родители смогут получить оставшиеся средства маткапитала в качестве единовременной выплаты. Фото: Изображение Midjourney

О необходимости разрешить людям использовать остаток средств ранее говорил и президент России Владимир Путин.

«После того как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как уже и сделать ничего нельзя. Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги», — отметил он в беседе с семьями-победителями конкурса «Это у нас семейное».

Если вашей семье полагается выплата, в ваш личный кабинет на портале «Госуслуги» придет соответствующее уведомление от Фонда пенсионного и социального страхования. К этому уведомлению будет прикреплено частично заполненное заявление. Вы можете заполнить его онлайн и сразу отправить в фонд. При желании можно распечатать заявление и отправиться с ним в местное отделение МФЦ или на почту. Когда учреждение примет и обработает заявление, деньги будут отправлены на счет одного из родителей.

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#Елена Гончарова#Общество#Маткапитал#Деньги#Дети#Семья#Все материалы авторов
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