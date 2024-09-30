Будут болезни и безденежье: какие вещи нельзя одалживать даже близким

Posted 30 сентября, 14:15
Published 30 сентября, 14:15
Modified 30 сентября, 14:15
Updated 30 сентября, 14:15
Отрезать полбуханки соседке не возбраняется, но отдавать последний кусок категорически нельзя. Есть поверье, что это может привести к бедности и безденежью. И не делитесь хлебом после заката, это тоже грозит негативом.
Соль чаще всего одалживают у хозяек. И вроде как отсыпать пригоршню совсем не жалко, но эзотерики уверяют: так можно растратить свою жизненную энергию. Если все же вам неудобно отказать, пусть тот, кто берет соль, заплатит символическую сумму. И еще: не давайте соль в руки, пусть берущий сам возьмет ее со стола.
Посуда символизирует семейственность — каждый день из нее едите вы и ваши домочадцы. Если сковорода или кастрюля покидает дом, целостность семейной энергетики нарушается, отношения в семье могут измениться.
Благородные металлы и драгоценные камни могут впитывать энергетику своего владельца. И когда их надевает кто-то другой, то невольно получает ее через украшения. Если у человека негативная энергетика, он болен или переживает серьезные проблемы, то и отдача будет соответствующая.
Молодые люди часто обмениваются одеждой и обувью с подругами и друзьями. Но эта привычка совсем не полезна. Личные вещи, как и драгоценности, впитывают вашу энергетику. А раздавая их, вы попросту истощаете себя.
Еще когда вместо квартиры были избы, веник считался символом дома. Поэтому его нельзя было давать чужим, чтобы не растерять благополучие. Примета действует до сих пор, даже если вы живете в современной квартире.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14