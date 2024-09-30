newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября, 14:15

Published 30 сентября, 14:15

Modified 30 сентября, 14:15

Updated 30 сентября, 14:15

Будут болезни и безденежье: какие вещи нельзя одалживать даже близким

Будут болезни и безденежье: какие вещи нельзя одалживать даже близким

30 сентября 2024, 14:15
Фото: freepik.com
Будут болезни и безденежье: какие вещи нельзя одалживать даже близким
Нас с детства учат быть щедрыми и делиться с ближним. Но есть вещи, которые не стоит одалживать даже хорошим друзьям и родным. И дело тут вовсе не в чувстве собственничества, а в особых энергиях.

Хлеб

Отрезать полбуханки соседке не возбраняется, но отдавать последний кусок категорически нельзя. Есть поверье, что это может привести к бедности и безденежью. И не делитесь хлебом после заката, это тоже грозит негативом.

Отрезать полбуханки соседке не возбраняется, но отдавать последний кусок категорически нельзяОтрезать полбуханки соседке не возбраняется, но отдавать последний кусок категорически нельзя
Отрезать полбуханки соседке не возбраняется, но отдавать последний кусок категорически нельзя. Фото: Изображение Midjourney

Соль

Соль чаще всего одалживают у хозяек. И вроде как отсыпать пригоршню совсем не жалко, но эзотерики уверяют: так можно растратить свою жизненную энергию. Если все же вам неудобно отказать, пусть тот, кто берет соль, заплатит символическую сумму. И еще: не давайте соль в руки, пусть берущий сам возьмет ее со стола.

Если все же вам неудобно отказать, пусть тот, кто берет соль, заплатит символическую суммуЕсли все же вам неудобно отказать, пусть тот, кто берет соль, заплатит символическую сумму
Если все же вам неудобно отказать, пусть тот, кто берет соль, заплатит символическую сумму. Фото: freepik.com

Посуда

Посуда символизирует семейственность — каждый день из нее едите вы и ваши домочадцы. Если сковорода или кастрюля покидает дом, целостность семейной энергетики нарушается, отношения в семье могут измениться.

Посуда символизирует семейственность — каждый день из нее едите вы и ваши домочадцыПосуда символизирует семейственность — каждый день из нее едите вы и ваши домочадцы
Посуда символизирует семейственность — каждый день из нее едите вы и ваши домочадцы. Фото: freepik.com

Украшения

Благородные металлы и драгоценные камни могут впитывать энергетику своего владельца. И когда их надевает кто-то другой, то невольно получает ее через украшения. Если у человека негативная энергетика, он болен или переживает серьезные проблемы, то и отдача будет соответствующая.

Благородные металлы и драгоценные камни могут впитывать энергетику своего владельцаБлагородные металлы и драгоценные камни могут впитывать энергетику своего владельца
Благородные металлы и драгоценные камни могут впитывать энергетику своего владельца. Фото: freepik.com

Одежда и обувь

Молодые люди часто обмениваются одеждой и обувью с подругами и друзьями. Но эта привычка совсем не полезна. Личные вещи, как и драгоценности, впитывают вашу энергетику. А раздавая их, вы попросту истощаете себя.

Личные вещи, как и драгоценности, впитывают вашу энергетикуЛичные вещи, как и драгоценности, впитывают вашу энергетику
Личные вещи, как и драгоценности, впитывают вашу энергетику. Фото: freepik.com

Веник

Еще когда вместо квартиры были избы, веник считался символом дома. Поэтому его нельзя было давать чужим, чтобы не растерять благополучие. Примета действует до сих пор, даже если вы живете в современной квартире.

Еще когда вместо квартиры были избы, веник считался символом домаЕще когда вместо квартиры были избы, веник считался символом дома
Еще когда вместо квартиры были избы, веник считался символом дома. Фото: freepik.com
Читайте также:
Банкротство: как не стать жертвой мошенниковКашель, боль в груди, ИВЛ — названы симптомы новой болезни легких EVALIНовая прошивка «убивает» айфоны — что не так с iOS 18?
#Алла Хан#Общество#Здоровье#Деньги#Все материалы авторов#Приметы
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика