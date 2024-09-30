Будут болезни и безденежье: какие вещи нельзя одалживать даже близким

Соль чаще всего одалживают у хозяек. И вроде как отсыпать пригоршню совсем не жалко, но эзотерики уверяют: так можно растратить свою жизненную энергию. Если все же вам неудобно отказать, пусть тот, кто берет соль, заплатит символическую сумму. И еще: не давайте соль в руки, пусть берущий сам возьмет ее со стола.