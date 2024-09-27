8 суровых истин про деньги для тех, кто хочет стать богатым

Posted 27 сентября, 09:52
Published 27 сентября, 09:52
Modified 27 сентября, 09:54
Updated 27 сентября, 09:54
Эти концепции редко кто берет во внимание, но именно они являются реальным отражением действительности на пути к созданию богатства, которые обычно не обсуждаются.
С точки зрения бизнеса, сотрудники часто рассматриваются как активы, потому что они приносят доход. Они являются важными инструментами для увеличения прибыли в бизнесе, что отражает реальное значение человеческих ресурсов. В связи с этим, нужно грамотно подбирать кадры.
Работодателям выгодно, когда сотрудники финансово зависят от своей работы и часто находятся в долгах. Наличие проблем с деньгами означает, что такие люди с меньшей вероятностью уволятся или оспорят неблагоприятные условия труда, обеспечивая стабильную рабочую силу и потенциально снижая требования к заработной плате и льготам.
Многие люди воспринимают артистов исключительно как исполнителей, но реальность такова, что все успешные певцы или актеры обладают деловой хваткой. Они должны управлять своим брендом, вести переговоры по контрактам, искать источники дохода и принимать стратегические решения о карьере. Одного таланта недостаточно для успеха в индустрии развлечений — решающее значение имеет понимание онов бизнеса.
Понимание разницы между активами и пассивами имеет решающее значение для создания богатства. То, что многие считают активами (например, дом), может вести себя скорее как обязательства из-за текущих расходов.
Абсолютная финансовая свобода приходит от накопления реальных активов, которые приносят пассивный доход.
Концепция богатого и бедного мышления строится вокруг разного отношения к деньгам и отношению к рискам. «Богатое мышление» часто видит возможности для инвестиций и роста там, где другие видят риск.
«Бедное мышление» больше связано с сохранением существующих ресурсов из-за страха потерь. Такое мышление может определить способность человека накапливать богатство.
Высшее образование традиционно воспринимается как важнейший актив в обеспечении будущего. Однако из-за роста стоимости обучения и задолженности по кредитам может затянуть отдачу результатов. Удорожание образования бросает вызов общепринятому мнению о том, что оно действительно необходимо, так как в настоящее время дивиденды от него слишком низки.
Использование заемных средств может быть мощным инструментом для создания богатства. Однако, людей учат, что долги это плохо. В реальности же, потребительские долги по обесценивающимся активам — это плохо. А кредиты, используемые для приобретения недвижимости или создания бизнеса, могут быть полезными, поскольку они создают богатство. Важно понимать разницу между хорошим и плохим долгом.
Существует значительный разрыв в финансовой грамотности среди представителей разных социально-экономических слоев населения. Те, кто разбирается в финансах с юных лет, как правило, имеют существенное преимущество в накоплении богатства.
Секрет миллионеров заключается в том, что у большинства богатых людей была возможность получить хорошее образование и учиться в частных школах. Их научили думать и стратегически рассчитывать.
В обычных школах и университетах такие дисциплины не так часто преподают или открыто обсуждают, поэтому многие люди склонны к финансовой безграмотности.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14