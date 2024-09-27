8 суровых истин про деньги для тех, кто хочет стать богатым

Высшее образование традиционно воспринимается как важнейший актив в обеспечении будущего. Однако из-за роста стоимости обучения и задолженности по кредитам может затянуть отдачу результатов. Удорожание образования бросает вызов общепринятому мнению о том, что оно действительно необходимо, так как в настоящее время дивиденды от него слишком низки.