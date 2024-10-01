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Posted 1 октября, 15:20

Published 1 октября, 15:20

Modified 1 октября, 15:22

Updated 1 октября, 15:22

Практичные люди не оформляют ипотеку на 10 лет: почему выгодно долго платить и как компенсировать переплаты

Практичные люди не оформляют ипотеку на 10 лет: почему выгодно долго платить и как компенсировать переплаты

1 октября 2024, 15:20
Фото: 1MI
Пугает долгосрочная ипотека? Оказывается, в ней есть масса плюсов, среди которых налоговые вычеты по процентам, страховка от финансовых проблем и компенсация платежей, которые покрывает рост цен на недвижимость.

На первый взгляд, может показаться, что краткосрочные кредиты являются более выгодным вариантом из-за меньшей переплаты. Однако на практике, существует множество факторов, которые делают длинные сроки ипотеки более предпочтительными. Платунина Галина Петровна, старший преподаватель кафедры «Цифровая экономика, управление и бизнес-технологии» МТУСИ, рассказала в чем преимущества долгосрочных обязательств перед банком.

Низкий платеж по ипотеке

Первым и наиболее очевидным преимуществом ипотеки на более длительный срок является снижение размера ежемесячных платежей. Например, при ипотеке на 30 лет, общая сумма кредита делится на большее количество месяцев, что позволяет значительно снизить нагрузку на семейный бюджет.

Это особенно важно для молодых семей или людей, только начинающих свою карьеру, когда доходы могут быть нестабильными.

Преимущества долгосрочных обязательств перед банкомПреимущества долгосрочных обязательств перед банком
Преимущества долгосрочных обязательств перед банком. Фото: 1MI

Рефинансирование на более выгодных условиях

Еще одним важным аспектом является возможность рефинансирования. На рынке ипотечных кредитов условия могут меняться, и спустя несколько лет вы можете найти более выгодные ставки.

— Если ваша ипотека на более длительный срок, вы можете рефинансировать её в любой момент, получив сниженные процентные ставки и, как следствие, уменьшив общую сумму переплаты по кредиту. Это не только снижает финансовую нагрузку, но и позволяет сэкономить средства на более длительный период, — считает Галина Петровна.

Непредвиденные финансовые проблемы

Долгосрочная ипотека обеспечивает большую гибкость и защиту от непредвиденных обстоятельств. В случае потери работы или снижения дохода, возможность платить меньшие ежемесячные взносы может стать решающим фактором, позволяющим избежать финансового краха и сохранить жилье.

Краткосрочные кредиты, напротив, могут привести к финансовым трудностям, если заемщик столкнется с временными трудностями.

Долгосрочные платежи по ипотеке помогают в случае с финансовыми проблемамиДолгосрочные платежи по ипотеке помогают в случае с финансовыми проблемами
Долгосрочные платежи по ипотеке помогают в случае с финансовыми проблемами. Фото: 1MI

Рост стоимости недвижимости

Долгосрочная ипотека также может быть выгодной с точки зрения капитализации. За время, пока вы выплачиваете ипотечный кредит, стоимость недвижимости может значительно возрасти.

Это означает, что даже если вы переплатите за кредит, в конечном итоге ваша квартира может стоить гораздо больше, и вы сможете продать её с прибылью. Таким образом, даже при высоких процентных ставках на длительный срок, потенциальная выгода от увеличения стоимости недвижимости может перевесить все затраты.

Возвращение налогов по процентам

Заемщики могут получать налоговые льготы на уплаченные проценты по ипотечным кредитам. Это может стать дополнительным аргументом в пользу выбора ипотеки на более долгий срок.

— Накапливая проценты на протяжении длительного времени, можно получить значительные налоговые вычеты, что также снижает общую финансовую нагрузку, — рассказывает экономист.
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#Эмилия Шпилева#Общество#Деньги#Ипотека#Все материалы авторов#Платежи
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