Практичные люди не оформляют ипотеку на 10 лет: почему выгодно долго платить и как компенсировать переплаты

Это означает, что даже если вы переплатите за кредит, в конечном итоге ваша квартира может стоить гораздо больше, и вы сможете продать её с прибылью. Таким образом, даже при высоких процентных ставках на длительный срок, потенциальная выгода от увеличения стоимости недвижимости может перевесить все затраты.