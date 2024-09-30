Действительно ли застройщики «накопили жир»? Эксперт о реальном положении девелоперов в 2024 году

Рассуждения на тему, что застройщики за 4 года «накопили жир» и ничего с ними не случится, это как в старом анекдоте про среднюю температуру по больнице, когда в реанимации жарко, в морге холодно, а в среднем идеально — 36,6, считает Астрахан.