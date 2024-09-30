Действительно ли застройщики «накопили жир»? Эксперт о реальном положении девелоперов в 2024 году

Posted 30 сентября, 11:19
Published 30 сентября, 11:19
Modified 30 сентября, 11:21
Updated 30 сентября, 11:21
Строительная отрасль — это огромный поезд, набравший скорость и несущийся в гору на максимально возможной скорости, в топку которого надо постоянно подбрасывать деньги из программ льготной ипотеки, рассказывает эксперт.
«Но в какой то момент в тепловоз начинает поступать на 75% меньше топлива. Какие последствия? Сначала поезд перестает разгоняться, потом под действием силы тяжести начинает снижать скорость. В последствии без достаточного количества топлива он станет откатываться назад, норовя погрести под собой всех кто в этот поезд успел запрыгнуть».
Как отмечает Аркадий Астрахан, себестоимость строительства жилой недвижимости в последние годы росла опережающими темпами и на текущий момент заложена в ценах на квартиры. В сотрудничество застройщиков с банками-партнерами уже заложен рост цены от степени готовности объекта. А это значит, что сформированная себестоимость и договорные ограничения не позволят сильно снизить цены (косметические 1-5% не в счет).
«Поэтому и приходится застройщикам искать маркетинговые инструменты для привлечения покупателей, чтобы на сложном рынке продолжать подбрасывать „уголь в топку“, просто чтобы дожить до цикла стабилизации, снижения ставок по рыночной ипотеке до приемлемого уровня и органического роста спроса».
Рассуждения на тему, что застройщики за 4 года «накопили жир» и ничего с ними не случится, это как в старом анекдоте про среднюю температуру по больнице, когда в реанимации жарко, в морге холодно, а в среднем идеально — 36,6, считает Астрахан.
«Очевидно, что прибыль, полученная за предыдущие годы, реинвестирована в новые проекты и не может быть изъята другим способом, кроме как реализацией строящихся или построенных квартир, которые стали продаваться сильно медленнее».
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