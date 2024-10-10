Удобно и вместительно: ТОП-3 решения для идеальной прихожей в узком коридоре

Posted 10 октября, 11:32
Published 10 октября, 11:32
Modified 10 октября, 11:34
Updated 10 октября, 11:34
Эксперт Илона Ореховская, руководитель студии дизайна интерьеров VizDiz, рассказала NEWIA, какие дизайнерские решения и лайфхаки помогают справляться с проблемой маленьких прихожих.
Главная проблема узких прихожих — в отсутствии достаточного места под шкаф, считает дизайнер. Выходом может стать встроенный зауженный шкаф, глубиной 40 см, вместо стандартных 60 см.
«Но в таком случае придется ставить выдвижные фронтальные штанги, поскольку со стандартной штангой плечики не будут помещаться по ширине шкафа. Чтобы каркас шкафа не съедал пространство, можно установить только штанги и закрыть сверху красивой текстильной тканью», — считает дизайнер.
Какие-то стили предполагают и полностью открытое хранение, но, как показывает практика, поддерживать порядок, как на дизайнерских картинках, крайне сложно. Чтобы максимально использовать пространство, лучше делать шкафы до потолка.
Во-первых, появляется дополнительная зона хранения в подпотолочном пространстве. Во-вторых, пространство не дробится, а выглядит цельным.
Нестандартный для сегодняшнего времени вариант, но очень актуальный для узких прихожих и в целом для небольших квартир, где всегда есть проблемы с хранением вещей.
«Мы реализовали такое решение в квартире-студии для молодой творческой пары. Установили под потолком полку, по бокам по небольшой нише протянули светодиодную ленту.
Это прием помог избежать эффекта давящего потолка. При этом появилось ценное место для хранения высоких предметов — лыж, елки, стремянки. Антресоль можно установить над узкой частью прихожей и продолжать над дверями следующей комнаты», — рассказывает Илона Ореховская.
Компактная обувница тоже может стать выходом для узких прихожих. Она будет служить и местом для хранения обуви, и полкой для хранения ключей.
При отделке стен Ореховская советует использовать штукатурку или текстурные обои. Чем уже пространство, тем чаще вы будете касаться стен, шоркать и пачкать их. Фактурная поверхность скроет мелкие следы порчи.
При этом, наличие маленького помещения не означает, что в нем нельзя использовать пёстрые обои или яркие, контрастные цвета. Даже наоборот. Благодаря игре цветов пространство становится более динамичным и кажется более объемным.
Не забывайте о простом и работающем варианте — зеркалах:
«Лучше всего от пола до потолка — это и расширит пространство, и позволит осмотреть себя с ног до головы перед выходом из дома. Установить его можно на стене, а если места недостаточно — на входной двери. Зеркала в раме тоже подойдут. Но они будут нести больше декоративную функцию».
Многие при обустройстве узкой и маленькой прихожей стараются сделать так, чтобы она привлекала к себе как можно меньше внимания.
«Я рекомендую не пытаться прятать такую прихожую, а, наоборот, акцентировать на ней внимание. Например, на одной из стен устроить арт-галерею — из серии фотографий, рисунков, памятных вещей. И неудобное и неказистое помещение сразу заиграет новыми красками», — считает дизайнер.
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