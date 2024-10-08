Грибы умеют думать? Ученые были поражены тому, как эти растения выстраивают связи

Posted 8 октября, 08:57
Published 8 октября, 08:57
Modified 8 октября, 08:59
Updated 8 октября, 08:59
Исследователи из Университета Тохоку и Колледжа Нагаока решили проверить гипотезу о наличии интеллекта у растений. Они провели научные опыты, чтобы измерить у грибов процессы принятия решений. Хотя это может показаться научной фантастикой, но эта форма жизни доказала, что способна «думать».
«Вы удивитесь, узнав, на что способны грибы, — отмечает один из ученых из Университета Тохоку. — У них есть память, они учатся и могут принимать решения и как они это делают, по сравнению с людьми, поражает воображение».
Грибы растут, выпуская споры, которые могут прорастать и образовывать длинные, похожие на паутину, нити под землёй (мицелий). Обычно мы видим только крошечные грибы на поверхности, не осознавая, что под нашими ногами находится обширная сеть взаимосвязанных нитей мицелия. Именно через эту сеть можно передавать информацию, подобно нейронным связям в мозге.
В настоящем исследовании изучалось, как мицелиальная сеть реагирует на две разные ситуации: размещение препятствующих деревянных блоков по кругу и в шахматном порядке. Например, если бы грибы не обладали способностью принимать решения, они бы просто распространялись из центральной точки, не обращая внимания на расположение блоков.
При крестообразном расположении степень связи была выше в крайних четырёх блоках. Была выдвинута гипотеза, что это связано с тем, что крайние блоки могут служить «форпостами» для мицелиальной сети, отправляющейся на поиски пищи, поэтому требовались более плотные связи.
При круговом расположении степень связи была одинаковой в каждом блоке. Однако центр круга оставался незанятым. Было высказано предположение, что мицелиальная сеть не видела смысла в чрезмерном разрастании на уже густонаселённой территории.
Эти результаты свидетельствуют о том, что мицелиальная сеть могла передавать информацию о своём окружении по всей сети и соответствующим образом менять направление роста в зависимости от формы. Это также дает представление как функционируют биотические экосистемы и как в организмах развивались различные типы познания.