Грибы умеют думать? Ученые были поражены тому, как эти растения выстраивают связи

Грибы растут, выпуская споры, которые могут прорастать и образовывать длинные, похожие на паутину, нити под землёй (мицелий). Обычно мы видим только крошечные грибы на поверхности, не осознавая, что под нашими ногами находится обширная сеть взаимосвязанных нитей мицелия. Именно через эту сеть можно передавать информацию, подобно нейронным связям в мозге.