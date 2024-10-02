Осенняя депрессия: правда или миф?

Posted 2 октября, 17:47
Published 2 октября, 17:47
Modified 2 октября, 17:49
Updated 2 октября, 17:49
Виной тому в числе прочего — осенняя депрессия, которую одни считают заболеванием, а другие просто причудой.
В этой статье мы постараемся разобраться, что же такое осенняя депрессия, у кого она возникает и как проявляется, а также расскажем об эффективных способах борьбы с этим состоянием.
По-научному осенняя депрессия называется сезонным аффективным расстройством. Этот недуг характеризуется появлением соматического расстройства здоровья и тревожных навязчивых мыслей, которые, в свою очередь, могут стать причиной суицида.
Не стоит путать осеннюю депрессию с осенней же меланхолией, которая приводит к повышенной усталости и снижению настроения и в целом, в отличие от осенней депрессии, опасности для жизни и здоровья не представляет.
Сезонное аффективное расстройство наблюдается примерно у 1 — 3% взрослых людей, причем чаще всего оно случается у молодых людей. Кроме того, определенную роль играет и место жительства — у людей, проживающих в северных широтах, риск обзавестись осенней депрессией выше, чем у южан.
Существует несколько теорий возникновения осенней депрессии, в числе которых недостаток солнечного света осенью, в результате чего нарушается работа внутренних биологических часов человека и уменьшается выработка гормона радости серотонина и гормона сна мелатонина.
Осенняя депрессия обычно продолжается свыше двух недель, а ее симптомы у мужчин и женщин проявляются по-разному, что специалисты связывают с естественными колебаниями половых гормонов на фоне менструального цикла.
Так, у мужчин сезонное аффективное расстройство случается реже, чем у женщин. Представители сильного пола начинают меньше двигаться, у них наблюдаются бессонница, потеря аппетита, снижение концентрации внимания. Мужчины с депрессией испытывают снижение интереса к жизни, работа перестает их интересовать, и в целом они перестают получать удовольствие от того, от чего испытывали его раньше.
Женский же вариант осенней депрессии имеет большую выраженность. У представительниц прекрасного пола пропадает желание ухаживать за своей внешностью, они больше спят, сложнее запоминают информацию, часто готовы расплакаться по поводу и без, забрасывают хобби и встречи с подругами, а также они начинают считать себя ненужными и бесполезными.
Если вы нашли у себя признаки, описанные выше, вы можете для начала попытаться самостоятельно справиться с этим состоянием. Для этого стоит начать принимать витамин D, больше гулять, заняться спортом, соблюдать режим сна и постараться найти интересное хобби. Также важны правильное питание и общение с людьми, новые знакомства и развлечения. И главное — не забывайте почаще себя хвалить.
Как рассказала в интервью МК семейный психолог Елена Улитова, в борьбе с осенней депрессией также помогут приятные впечатления.
«В этот период наступает сенсорный голод, мало впечатлений. Но мы можем радовать себя какими-то приятными впечатлениями и картинками. Сейчас стали открываться выставки, театры, музеи. Ведь не случайно театральное время традиционно наступает осенью. Это может быть прогулка по улицам города, которые вам нравятся. Главное, чтобы вы вечером пришли домой, закрыли глаза перед сном — и перед вами возникли приятные образы, приятные картины. Те, кому не хватает солнца, летних красок, могут прибегнуть к любым заменителям яркого солнца — поменять занавески на цветные, повесить на стены красочные картины, смотреть фильмы, связанные с летом. То есть создать себе такой солнечный, „южный“ визуальный ряд», — подчеркнула эксперт.
Если же избавиться от депрессии своими силами не получается, тогда не стоит откладывать визит к психологу, который оценит ваше состояние и посоветует более действенные методы, включающие в числе прочего и прием антидепрессантов.
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