Осенняя депрессия: правда или миф?

«В этот период наступает сенсорный голод, мало впечатлений. Но мы можем радовать себя какими-то приятными впечатлениями и картинками. Сейчас стали открываться выставки, театры, музеи. Ведь не случайно театральное время традиционно наступает осенью. Это может быть прогулка по улицам города, которые вам нравятся. Главное, чтобы вы вечером пришли домой, закрыли глаза перед сном — и перед вами возникли приятные образы, приятные картины. Те, кому не хватает солнца, летних красок, могут прибегнуть к любым заменителям яркого солнца — поменять занавески на цветные, повесить на стены красочные картины, смотреть фильмы, связанные с летом. То есть создать себе такой солнечный, „южный“ визуальный ряд», — подчеркнула эксперт.