Растения вырабатывают кофеин, чтобы насекомые прилетали за нектаром снова и снова

Posted 3 октября, 21:00
Published 3 октября, 21:00
Modified 3 октября, 21:03
Updated 3 октября, 21:03
Да! И это подтверждается не только привычками людей, но и поведением насекомых.
Манящий многих из нас кофеин содержится в кофейных зернах, какао-бобах и чайных листьях. Растения, по-видимому, вырабатывают его в качестве пестицида. Насекомые, которые поедают листья с кофеином, вскоре погибают.
Но кофеин также можно найти в нектаре цветов. Именно там он достигает максимальной концентрации, почти такой же высокой, как в чашке растворимого кофе. Однако в нектаре он нужен для другой цели, пишет cracked.com.
Растения используют кофеин, чтобы насекомые прилетали и ели их нектар. Его уровень в этой части растения слишком низок, чтобы убивать или отпугивать пчел. Однако на разум насекомых он способен повлиять очень сильно.
Пчелы запоминают вкус нектара разных цветков. Поэтому они могут вернуться к определенному виду растений снова. Именно цветы с кофеином притягивают их больше всего.
Таким образом, кофеин увеличивает шансы цветка на опыление.
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