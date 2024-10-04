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Posted 3 октября, 21:00

Published 3 октября, 21:00

Modified 3 октября, 21:03

Updated 3 октября, 21:03

Растения вырабатывают кофеин, чтобы насекомые прилетали за нектаром снова и снова

Растения вырабатывают кофеин, чтобы насекомые прилетали за нектаром снова и снова

3 октября 2024, 21:00
Фото: Изображение Midjourney
Всем знакомо чувство бодрости, которое мы испытываем, выпив напиток с кофеином. Нам хочется снова и снова наливать себе кружку чая или кофе. Большинство людей привыкли к ним настолько, что не представляют жизни без ежедневного употребления кофеина. То есть это вещество вызывает привыкание?

Да! И это подтверждается не только привычками людей, но и поведением насекомых.

Манящий многих из нас кофеин содержится в кофейных зернах, какао-бобах и чайных листьях. Растения, по-видимому, вырабатывают его в качестве пестицида. Насекомые, которые поедают листья с кофеином, вскоре погибают.

Но кофеин также можно найти в нектаре цветов. Именно там он достигает максимальной концентрации, почти такой же высокой, как в чашке растворимого кофе. Однако в нектаре он нужен для другой цели, пишет cracked.com.

Растения используют кофеин, чтобы насекомые прилетали и ели их нектар. Его уровень в этой части растения слишком низок, чтобы убивать или отпугивать пчел. Однако на разум насекомых он способен повлиять очень сильно.

Пчелы запоминают вкус нектара разных цветков. Поэтому они могут вернуться к определенному виду растений снова. Именно цветы с кофеином притягивают их больше всего.

Таким образом, кофеин увеличивает шансы цветка на опыление.

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#Марина Колодкина#Общество#Наука#Насекомые#Цветы
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