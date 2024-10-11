Почему люди целуются: наука, стоящая за поцелуями

Хотя подтверждено, что многие животные используют феромоны для общения и привлечения партнеров, еще не до конца установлено, делают ли люди то же самое. Однако некоторые ученые предполагают, что близость во время поцелуя может позволить нам подсознательно улавливать феромоны нашего партнера, потенциально влияя на наше влечение к ним.