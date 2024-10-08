Почему мы плачем? Наука рассказала, что стоит за нашими слезами

Плач — это универсальное поведение человека, которое наблюдается во всех культурах мира. Тем не менее, он остается одним из наименее изученных аспектов физиологии человека. Мы плачем в ответ на целый ряд раздражителей, от физической боли до эмоциональных потрясений. Но почему?

Биология слез Слёзы, состоящие в основном из воды, содержат электролиты, глюкозу, различные белки и ферменты. Существует три типа слёз: базальные, рефлекторные и эмоциональные. Базальные слёзы постоянно выделяются нашими глазами, образуя защитный слой, который предотвращает их высыхание и защищает от пыли и других инородных тел. Рефлекторные слёзы выделяются, когда глаз контактирует с раздражителями, такими как лук, дым или выпавшая ресница. Сенсорные нервы в роговице передают информацию об этом раздражении в мозг, который, в свою очередь, посылает сигналы слёзным железам, чтобы они вырабатывали слёзы и смывали раздражитель. Эмоциональные слёзы — это то, что мы испытываем во время эмоциональных реакций, например, когда плачем от счастья, грусти, боли или даже просто от волнения. Почему текут слезы . Фото: Изображение Midjourney Теории, лежащие в основе эмоционального плача В то время как функция базальных и рефлекторных слёз вполне очевидна, они защищают глаза, назначение эмоциональных слёз менее понятно. Вот несколько основных теорий: Теория самоуспокоения: некоторые исследователи предполагают, что плач помогает восстановить эмоциональное равновесие. Когда мы находимся в сильно возбуждённом эмоциональном состоянии, плач может помочь нам вернуться к исходному состоянию. Эта теория подтверждается распространённым наблюдением, что после хорошего плача люди часто чувствуют себя «лучше» или «легче».



Теория привязанности: эта теория предполагает, что плач служит для того, чтобы получить помощь и поддержку от других людей. Демонстрируя уязвимость, он может укреплять социальные связи, побуждая других людей утешать.



Теория высвобождения боли и стресса: с точки зрения биохимии эмоциональные слёзы отличаются от базальных или рефлекторных слёз. Они содержат более высокий уровень определённых гормонов, таких как пролактин, и таких элементов, как калий и марганец. Некоторые исследователи считают, что плач может высвобождать эти избыточные вещества, связанные со стрессом, по сути «очищая» организм.



Теория коммуникации: плач может быть невербальным способом передачи сильных эмоций или сигналом о необходимости утешения или помощи, особенно когда слов недостаточно. Почему человек плачет . Фото: Изображение Midjourney Психология плача Плач — это не только биологическая реакция. Он тесно связан с нашим психологическим состоянием. Плач считается естественной реакцией на широкий спектр эмоций — грусть, разочарование, счастье, облегчение или даже усталость. Кроме того, на привычку плакать могут влиять личные факторы, в том числе пол, характер и культурное наследие. Влияние плача на здоровье Исследования показывают, что плач, особенно эмоциональные рыдания, может иметь ряд преимуществ для здоровья, начиная от поднятия настроения и заканчивая снятием стресса. Это может стимулировать выработку эндорфинов, естественных болеутоляющих средств нашего организма и гормонов «хорошего самочувствия». Более того, это также может активировать парасимпатическую нервную систему (ПНС), помогая вашему организму отдыхать и переваривать пищу. Загадка слез Даже несмотря на то, что мы продолжаем плакать со дня своего рождения и до более поздних лет, тайна того, почему мы плачем, остается частично неразгаданной. Это сложное взаимодействие биохимии, психологии и социологии. Кажется, что плач служит нескольким целям — от простого действия по смазыванию глаз до сложной задачи передачи эмоций и снятия эмоционального стресса. Хотя многое в этом поведении еще предстоит изучить, ясно то, что это важнейшая часть человеческого опыта, свидетельство нашей способности к глубоким чувствам и связи. Читайте также: История об исчезнувшем навыке: почему у людей нет хвостов? Грибы умеют думать? Ученые были поражены тому, как эти растения выстраивают связи Как времена года влияют на моральные ценности людей? Результаты международного исследования