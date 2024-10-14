Почему музыка вызывает у нас мурашки? Исследование «кожного оргазма»

Когда мы слушаем музыкальное произведение, наш мозг постоянно предсказывает, как будет развиваться музыка, основываясь на том, что мы уже услышали. Когда в музыке происходит внезапное изменение, которого наш мозг не ожидал, возникающая в результате эмоциональная реакция может быть достаточно сильной, чтобы вызвать физический озноб.