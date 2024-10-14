Почему музыка вызывает у нас мурашки? Исследование «кожного оргазма»

Posted 14 октября, 09:19
Published 14 октября, 09:19
Modified 14 октября, 09:21
Updated 14 октября, 09:21
Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно углубиться в области нейробиологии, психологии и даже эволюционной биологии.
Ощущение озноба характеризуется ощущением дрожи, часто сопровождающийся мурашками по коже. Не все испытывают дрожь, однако музыка является одним из наиболее распространенных триггеров.
С точки зрения нейробиологии, дрожь возникает в результате реакции мозга на неожиданные стимулы в музыке, такие как внезапные изменения громкости, высоты тона или гармонии.
Когда мы слушаем музыкальное произведение, наш мозг постоянно предсказывает, как будет развиваться музыка, основываясь на том, что мы уже услышали. Когда в музыке происходит внезапное изменение, которого наш мозг не ожидал, возникающая в результате эмоциональная реакция может быть достаточно сильной, чтобы вызвать физический озноб.
Процесс прослушивания музыки активизирует несколько областей мозга. Сюда входит слуховая кора головного мозга, которая обрабатывает звук, гиппокамп, связанный с памятью и эмоциями, и миндалевидное тело, которое играет центральную роль в обработке эмоций. Он также задействует нейромедиатор дофамин, часто связанный с удовольствием и вознаграждением.
Когда мы слушаем музыку, дофамин высвобождается в два этапа: предвкушение и удовлетворение. Стадия предвкушения наступает, когда мы предсказываем, какие ноты или мелодии прозвучат дальше. Стадия исполнения наступает, когда наши прогнозы верны или когда музыка приятно удивляет нас.
Это двухфазное высвобождение дофамина, особенно во второй фазе, было предложено в качестве потенциальной причины озноба, который мы иногда испытываем от музыки.
Если нейробиология, изучающая озноб от музыки, нашла причину такого эффекта, эволюционная причина реакции менее ясна. Некоторые предполагают, что это может быть связано с воздействием музыки на социальные связи. Почему так?
На протяжении всей истории человечества музыка была общественным занятием, использовавшимся во всем — от религиозных ритуалов до праздников и сборищ. Она обладает уникальной способностью синхронизировать эмоции людей и создавать общий опыт, который мог бы быть полезен для социальной сплоченности и выживания в ранних человеческих обществах.
Физические реакции, связанные с дрожью, такие как мурашки по коже, также могут быть пережитками нашего эволюционного прошлого. Например, мурашки по коже также является распространенной реакцией животных, когда им угрожают или они возбуждены.
Мурашки, которые мы иногда испытываем от музыки, так называемый «кожный оргазм», — это увлекательное явление, которое иллюстрирует глубокую эмоциональную силу музыки. Эта уникальная эмоциональная реакция человека на музыку включает в себя сложные нейробиологические механизмы и, возможно, даже связана с нашим эволюционным прошлым.
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Источник: Мiragenews