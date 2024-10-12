Ученые нашли секрет долголетия, ключом к которому оказались мыши

Как оказалось, в обоих группах увеличилась в среднем немного увеличилась продолжительность жизни, вне зависимости от питания. Однако, у мышей, которые постоянно сидели на диете, были отличные показатели уровня жира в организме и сахара в крови. Но при этом, к удивлению ученых, они умирали раньше в гораздо молодом возрасте, чем вторая группа.