Ученые нашли секрет долголетия, ключом к которому оказались мыши

Posted 12 октября, 05:26
Published 12 октября, 05:26
Modified 12 октября, 05:29
Updated 12 октября, 05:29
Как известно, сокращение количества еды приводит к уменьшению массы тела и более здоровому образу жизни. Это связано с естественными метаболическими изменениями, из-за ограниченного питания.
Однако, одно из самых крупнейших исследований животных ставит под сомнение общепринятое мнение о том, что ограничение рациона повышает продолжительность жизни.
Исследование с участием 960 мышей, которых кормили низкокалорийной пищей или подвергали регулярным голоданиям, показало, что на долгую жизнь влияют не только голод, но и другие факторы, такие как иммунитет, генетика и физиологические показатели устойчивости.
«Метаболические изменения важны, — подводит итоги исследователь Гэри Черчилль. — Но они не приводят к увеличению продолжительности жизни».
При проведении исследования одну группу мышей кормили низкокалорийной пищей, сократив жирность еды на 40%, а другая питалась в свободном режиме, но ей периодически устраивали голодовки.
Как оказалось, в обоих группах увеличилась в среднем немного увеличилась продолжительность жизни, вне зависимости от питания. Однако, у мышей, которые постоянно сидели на диете, были отличные показатели уровня жира в организме и сахара в крови. Но при этом, к удивлению ученых, они умирали раньше в гораздо молодом возрасте, чем вторая группа.
Это говорит о том, для долголетия наибольшее значение имеют иммунитет, функции красных кровяных телец, общая устойчивость к стрессу. Наиболее стрессоустойчивые животные потеряли наименьший вес, сохранили иммунную функцию и прожили дольше.
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