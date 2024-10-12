newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 октября, 05:26

Published 12 октября, 05:26

Modified 12 октября, 05:29

Updated 12 октября, 05:29

Ученые нашли секрет долголетия, ключом к тайне которого оказались мыши

Ученые нашли секрет долголетия, ключом к которому оказались мыши

12 октября 2024, 05:26
Фото: Изображение Midjourney
Ученые нашли секрет долголетия, ключом к тайне которого оказались мыши
Проведенные исследования опровергли факт, что для долголетия нужно быть худым.

Как известно, сокращение количества еды приводит к уменьшению массы тела и более здоровому образу жизни. Это связано с естественными метаболическими изменениями, из-за ограниченного питания.

Однако, одно из самых крупнейших исследований животных ставит под сомнение общепринятое мнение о том, что ограничение рациона повышает продолжительность жизни.

Исследование с участием 960 мышей, которых кормили низкокалорийной пищей или подвергали регулярным голоданиям, показало, что на долгую жизнь влияют не только голод, но и другие факторы, такие как иммунитет, генетика и физиологические показатели устойчивости.

«Метаболические изменения важны, — подводит итоги исследователь Гэри Черчилль. — Но они не приводят к увеличению продолжительности жизни».

При проведении исследования одну группу мышей кормили низкокалорийной пищей, сократив жирность еды на 40%, а другая питалась в свободном режиме, но ей периодически устраивали голодовки.

Как оказалось, в обоих группах увеличилась в среднем немного увеличилась продолжительность жизни, вне зависимости от питания. Однако, у мышей, которые постоянно сидели на диете, были отличные показатели уровня жира в организме и сахара в крови. Но при этом, к удивлению ученых, они умирали раньше в гораздо молодом возрасте, чем вторая группа.

Это говорит о том, для долголетия наибольшее значение имеют иммунитет, функции красных кровяных телец, общая устойчивость к стрессу. Наиболее стрессоустойчивые животные потеряли наименьший вес, сохранили иммунную функцию и прожили дольше.

Ранее мы рассказывали, почему человек зевает и насколько это заразно.

Почему люди целуются: наука, стоящая за поцелуями
Узнать подробнее
Читайте также:
Гипноз: наука или псевдонаука?Почему мы плачем? Наука рассказала, что стоит за нашими слезамиГрибы умеют думать? Ученые были поражены тому, как эти растения выстраивают связи
#Эмилия Шпилева#Наука#Все материалы авторов#Долголетие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика