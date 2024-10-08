Простые и быстрые способы хранения моркови до весны

Posted 8 октября, 10:56
Published 8 октября, 10:56
Modified 8 октября, 10:58
Updated 8 октября, 10:58
Это самый простой и быстрый метод из всех, но требует, чтобы у вас было достаточно места в холодильнике. Для этого следует:
Если у вас есть погреб в доме или в гараже, вы можете запастись свежей морковью на всю зиму. Для этого необходимо:
Важно!
При использовании этого метода морковь все равно может стать мягкой, если в подвале высокая влажность.
Заморозка моркови это менее трудоемкий процесс, чем консервирование. Для этого овощи нужно почистить, натереть или нарезать кусочками и заморозить в пакетах.
Есть еще один способ заготовки, который позволяет после разморозки сразу использовать продукт:
Если вам нравится маринованная морковь, то это еще один простой способ сохранить урожай.
Если у вас есть сушилка для овощей, то это прекрасный способ чтобы делать заготовки на зиму не только из моркови, но и других овощей и фруктов. Для этого вам понадобиться: