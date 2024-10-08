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Posted 8 октября, 10:56

Published 8 октября, 10:56

Modified 8 октября, 10:58

Updated 8 октября, 10:58

Простые и быстрые способы хранения моркови до весны

Простые и быстрые способы хранения моркови до весны

8 октября 2024, 10:56
Фото: 1MI
Простые и быстрые способы хранения моркови до весны
Есть 5 способов сохранить морковь на зиму: заморозка, маринование, сушка, хранение в погребе и в холодильнике. Если всё сделать правильно, вы сможете легко запастись морковью до самой весны!

Способы хранения моркови на зиму

1. В холодильнике

Это самый простой и быстрый метод из всех, но требует, чтобы у вас было достаточно места в холодильнике. Для этого следует:

  1. Вымойте морковь и удалите ботву
  2. Положите морковь в прозрачный пластиковый пакет.
  3. Плотно завяжите пакет и проткните вилкой несколько отверстий.
  4. Храните в холодильнике.
  5. Проверяйте морковь раз в месяц, удаляя заплесневелые овощи.
Хранение моркови в холодильникеХранение моркови в холодильнике
Хранение моркови в холодильнике. Фото: Изображение Midjourney

2. В погребе

Если у вас есть погреб в доме или в гараже, вы можете запастись свежей морковью на всю зиму. Для этого необходимо:

  1. Насыпьте небольшой слой утеплителя на дно большой картонной коробки или пластикового контейнера. Для этого можно использовать песок, измельчённые газеты или опилки.
  2. Поверх слоя утеплителя положите слой немытой моркови.
  3. Поверх немытой моркови положите еще один слой утеплителя.
  4. Повторяйте, пока контейнер не заполнится.

Важно!

При использовании этого метода морковь все равно может стать мягкой, если в подвале высокая влажность.

Хранение моркови на зиму в подвале в пескеХранение моркови на зиму в подвале в песке
Хранение моркови на зиму в подвале в песке. Фото: Изображение Midjourney

3. Заморозьте морковь

Заморозка моркови это менее трудоемкий процесс, чем консервирование. Для этого овощи нужно почистить, натереть или нарезать кусочками и заморозить в пакетах.

Есть еще один способ заготовки, который позволяет после разморозки сразу использовать продукт:

  1. Морковь вымыть, удалить зелень и очистить от кожуры.
  2. Нарежьте желаемой формой — кубиками или монетками.
  3. Опустить морковь в кипящую воду и отваривать в течение 3 минут.
  4. Вытащить морковь шумовкой и дать стечь ей в дуршлаг.
  5. Уберите в пакеты и заморозьте.
Хранение моркови дома на зимуХранение моркови дома на зиму
Хранение моркови дома на зиму. Фото: 1MI

4. Маринованная морковь быстрого приготовления

Если вам нравится маринованная морковь, то это еще один простой способ сохранить урожай.

Ингредиенты

  • 7-8 средних морковок
  • 100 мл уксуса 9%
  • 1 литр воды
  • 0,5 стакана сахара
  • 1 чайная ложка крупной морской соли
  • 1,5 столовых ложки специй для маринования
  • 2 стеклянные банки по 0,5 л.

Как приготовить маринованную морковь:

  • Очистите морковь, обрежьте верхушки и донышки.
  • Смешайте уксус, воду, специи и соль в небольшой кастрюле и доведите до кипения.
  • Когда смесь с уксусом закипит, положите туда морковь и готовьте 4-5 минут.
  • Выньте овощи и промойте их под холодной водой.
  • Разложите морковь по банкам вертикально. Залейте морковь рассолом, в котором она варилась и закройте крышками.
  • Дайте банкам остыть до тех пор, пока они не станут прохладными на ощупь, а затем уберите в холодильник.
Заготовка маринованной моркови на зиму в банкиЗаготовка маринованной моркови на зиму в банки
Заготовка маринованной моркови на зиму в банки. Фото: Изображение Midjourney

5. Сушим морковь

Если у вас есть сушилка для овощей, то это прекрасный способ чтобы делать заготовки на зиму не только из моркови, но и других овощей и фруктов. Для этого вам понадобиться:

  1. Морковь вымыть, удалить зелень и очистить от кожуры.
  2. Нарежьте на кусочки — кружочками или соломкой
  3. Выложите морковь в сушилку и включите программу в зависимости от рекомендаций производителя
  4. Сушите при температуре 125 градусов до полного высыхания и хрустящей корочки. Проверяйте каждые несколько часов или следуйте инструкциям для вашего дегидратора.
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#Эмилия Шпилева#Овощи#Все материалы авторов#Хранение#Дом и сад#Морковь#Заготовки#Хранение продуктов
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