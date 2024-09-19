5 фруктов и овощей, которые нужно есть этой осенью

Хотя летние продукты еще не уходят со стола, осенние месяцы дают нам множество новых вкусных и питательных фруктов и овощей. Сезонные плоды более полезны, чем выращенные в теплице и привезенные из других стран, поэтому стоит подумать, как использовать их в своем ежедневном рационе.