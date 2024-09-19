5 фруктов и овощей, которые нужно есть этой осенью

Posted 19 сентября, 13:48
Published 19 сентября, 13:48
Modified 19 сентября, 13:50
Updated 19 сентября, 13:50
Хотя летние продукты еще не уходят со стола, осенние месяцы дают нам множество новых вкусных и питательных фруктов и овощей. Сезонные плоды более полезны, чем выращенные в теплице и привезенные из других стран, поэтому стоит подумать, как использовать их в своем ежедневном рационе.
Диетолог Лорен Манакер рассказала yahoo, как разнообразить своей ежедневный стол и получить дозу свежих витаминов.
Молодой картофель пользуется всеобщим спросом в осенние месяцы, поскольку его универсальный вкус можно использовать как в обычных, так и в сладких блюдах. Этот овощ очень питательный, богат такими витаминами и минералами, как витамин B6 — 15%, витамином C — 22,2%, калий — 22,7%, кобальт — 50%, медь — 14%, молибден — 11,4%, хром — 20%
Картофель может способствовать поддержанию здорового уровня сахара в крови и особенно полезен тем, у кого сахарный диабет 2 типа. Клубни легко запекаются, их можно есть целиком или в виде пюре.
Брюссельская капуста — один из самых полезных овощей. Она содержит всего 28 калорий, 53% от суточной потребности в витамине С и 91% от дневной нормы витамина К.
Витамин К — это часто упускаемый из виду элемент, который играет важную роль в здоровье, включая правильное свертывание крови и предотвращение потери костной массы с возрастом. Брюссельская капуста также является источником антиоксидантов, которые помогает бороться с повреждением клеток.
Один из простых способов включить брюссельскую капусту в свой рацион — это обжарить ее. Сбрызните разрезанную пополам капусту оливковым маслом, приправьте солью и перцем, затем жарьте, пока она не станет хрустящей снаружи и нежной внутри.
Вы также можете добавлять ее в салаты, в жареную картошку или макаронные изделия. Другой вариант — обжарить капусту с чесноком и лимоном для быстрого и вкусного гарнира, который дополнит любое основное блюдо.
Даже если вы не поклонник кабачков, они пользуются всеобщим спросом благодаря своему более вкусу и легкоусвояемости. В одной чашке с кабачками всего 63 калории и 745 микрограммов витамина А (46% вашей суточной потребности), который играет важную роль в поддержании здорового зрения, иммунной функции и укреплении здоровья кожи.
Клюква — низкокалорийный фрукт, в которой содержится всего 46 калорий на чашку. При этом она состоит на 87% из воды.
Большинство людей знакомы с тем фактом, что клюква является мощным средством для здоровья мочевыводящих путей. Они содержат проантоцианидины, которые могут помочь как в профилактике, так и в лечении инфекций мочевыводящих путей.
Ягоды также содержат полифенолы-флавонолы, которые помогают улучшить здоровье при лечение диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Примечательно и то, что большую часть полифенолов-флавонолов ягода содержит в кожуре, поэтому в клюквенном соке вы не получите такого количества антиоксидантов.
Цельную, сырую клюкву можно запекать в хлебе, смешивать со смузи, разводить в воде и даже использовать в качестве дополнения к коктейлю. Эти ягоды, как правило, терпкие, поэтому их употребление с другими фруктами, мясом или хлебом поможет уменьшить вязкость.
Тыква — это насыщенный питательными веществами универсальный овощ, который можно добавлять практически в любой рецепт. Тыквенное пюре низкокалорийное — всего 83 калории на чашку и колоссальное количество витамина А — 245%, который поддерживает здоровую работу щитовидной железы и метаболические функции, способствуя снижению веса. Кроме того, тыква содержит пробиотическую клетчатку, которая помогает поддерживать здоровье кишечника.
Чтобы получить все питательные вещества, попробуйте добавить в свой ежедневный рацион несколько столовых ложек тыквенного пюре. Например, вы можете добавлять его в утреннюю овсянку или приготовить тыквенные блинчики на скорую руку.
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