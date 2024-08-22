Как сохранить урожай лука до весны: проверенные советы

Правильное время для уборки Как ускорить созревание лука Правильная подготовка к хранению Выбор места и тары для хранения Выбор подходящего сорта Ускорение созревания при необходимости

Вырастить лук — это только полдела, сложнее сохранить его до весны, чтобы минимизировать потери. Чтобы лук успешно пролежал до следующего сезона, важно знать, когда правильно его выкопать, как сушить и где хранить. Вот ключевые рекомендации.