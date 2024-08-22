Как сохранить урожай лука до весны: проверенные советы

Posted 22 августа, 15:06
Published 22 августа, 15:06
Modified 10 сентября, 06:12
Updated 10 сентября, 06:12
Время сбора лука зависит от погодных условий, сорта и региона. Обычно в средней полосе России уборка приходится на конец июля — начало августа, а на севере этот процесс может затянуться до сентября. Основные признаки зрелости лука:
Если 80% урожая имеют эти признаки, пора приступать к уборке. Важно не упустить момент, иначе лук может вернуться в активную фазу роста, что существенно сократит срок его хранения.
Если до наступления дождей лук еще не готов к сбору, можно попробовать ускорить его созревание:
После сбора урожая важно правильно подготовить лук к хранению:
Лук лучше всего хранится при температуре от +2 до +5 °C в сухом, темном помещении с хорошей вентиляцией. Возможные места для хранения:
Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить лук свежим и пригодным к употреблению до следующего сезона, написал journal.tinkoff.ru. Регулярный уход и внимание к условиям хранения помогут минимизировать потери и продлить срок хранения урожая.
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