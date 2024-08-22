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Posted 22 августа, 15:06

Published 22 августа, 15:06

Modified 10 сентября, 06:12

Updated 10 сентября, 06:12

Как сохранить урожай лука до весны: проверенные советы

Как сохранить урожай лука до весны: проверенные советы

22 августа 2024, 15:06
Фото: Изображение Midjourney
Вырастить лук — это только полдела, сложнее сохранить его до весны, чтобы минимизировать потери. Чтобы лук успешно пролежал до следующего сезона, важно знать, когда правильно его выкопать, как сушить и где хранить. Вот ключевые рекомендации.

Правильное время для уборки

Время сбора лука зависит от погодных условий, сорта и региона. Обычно в средней полосе России уборка приходится на конец июля — начало августа, а на севере этот процесс может затянуться до сентября. Основные признаки зрелости лука:

  • Шейка луковицы стала мягче и тоньше.
  • Листья пожелтели и полегли.
  • Кроющие чешуи стали шелушиться.
  • Корни высохли и укоротились.

Если 80% урожая имеют эти признаки, пора приступать к уборке. Важно не упустить момент, иначе лук может вернуться в активную фазу роста, что существенно сократит срок его хранения.

Как ускорить созревание лука

Если до наступления дождей лук еще не готов к сбору, можно попробовать ускорить его созревание:

  1. Подкопайте луковицы вилами, чтобы они прекратили получать влагу из почвы и начали подсыхать.
  2. Отгребите землю от луковицы, чтобы она быстрее подсушилась.
  3. Подрежьте корни в земле на глубине около 5 см — это также ускорит процесс созревания.
  4. Пригните листья лука, но этот метод следует использовать осторожно, чтобы не повредить шейку и не допустить попадания инфекции.

Правильная подготовка к хранению

После сбора урожая важно правильно подготовить лук к хранению:

  • Просушка: Выложите лук в один слой на грядке или под навесом на 2-3 недели. Это необходимо для того, чтобы луковицы полностью высохли. Важно, чтобы место просушки было хорошо проветриваемым. На ночь и в дождливую погоду лук лучше перемещать в укрытие.
  • Отделение листьев: После просушки аккуратно обрежьте листья, оставив около 3-5 см шейки. Не повредите саму луковицу, чтобы избежать проникновения инфекции.

Выбор места и тары для хранения

Фото: Изображение Midjourney

Лук лучше всего хранится при температуре от +2 до +5 °C в сухом, темном помещении с хорошей вентиляцией. Возможные места для хранения:

  • Гараж: Если он не отапливается, но сохраняет стабильную температуру, это идеальное место.
  • Погреб: Важно, чтобы он был сухим. Лук нельзя хранить вместе с корнеплодами (картофель, свекла), так как они требуют более высокой влажности.
  • Квартира: Лук можно хранить в сухом и темном месте, например, в кладовой или возле балкона, где температура не превышает +20

Выбор подходящего сорта

  • Сорта для длительного хранения: Лучше всего хранятся острые и полуострые сорта лука, особенно желтые. Например, сорта «Арзамасский» и «Штутгартер Ризен» могут храниться до 7-10 месяцев. Сладкие сорта, такие как «Эксибишен» или «Ялтинский», менее лежкие и могут сохранять свежесть до 3-4 месяцев, хотя в идеальных условиях могут пролежать и дольше.

Ускорение созревания при необходимости

  • Если лук не созрел, а дожди на подходе: Можно ускорить созревание, слегка подкопав луковицы вилами или отгрести землю от луковиц, чтобы уменьшить поступление влаги. Также можно подрезать корни лука в земле на глубине около 5 см, чтобы растение прекратило рост.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить лук свежим и пригодным к употреблению до следующего сезона, написал journal.tinkoff.ru. Регулярный уход и внимание к условиям хранения помогут минимизировать потери и продлить срок хранения урожая.

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