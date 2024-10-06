Кудрявцева раскрыла доходы Лерчек за рекламу, а Гордон высказалась о случившемся в суде

Близкая подруга юриста, Лера Кудрявцева, жестко отреагировала на такое решение блогера с миллионной аудиторией, назвав ее «человеком без стыда и совести». При этом, ведущая МУЗ ТВ раскрыла, сколько зарабатывает Лерчек в социальных сетях. По словам Кудрявцевой, один сторис стоит 13 млн рублей, а годовой рекламный контракт — 200 млн рублей.