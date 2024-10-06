Кудрявцева раскрыла доходы Лерчек за рекламу, а Гордон высказалась о случившемся в суде

Posted 6 октября, 06:14
Published 6 октября, 06:14
Modified 6 октября, 06:20
Updated 6 октября, 06:20
Руководитель юридической компании Екатерина Гордон, к которой обратилась Лерчек Чекалина за помощью при возбуждении нового дела, отказалась от ее услуг, заявив об этом прямо на заседании суда.
Близкая подруга юриста, Лера Кудрявцева, жестко отреагировала на такое решение блогера с миллионной аудиторией, назвав ее «человеком без стыда и совести». При этом, ведущая МУЗ ТВ раскрыла, сколько зарабатывает Лерчек в социальных сетях. По словам Кудрявцевой, один сторис стоит 13 млн рублей, а годовой рекламный контракт — 200 млн рублей.
«Это, простите, как понимать?»
«Врачи, педагоги имеют мизерную зарплату, а эти, прости господи не знаю кто, гребут лопатой миллионы долларов».
Гордон опубликовала видео, на котором пояснила сложившуюся ситуацию. В первую очередь она тепло отозвалась о Лере Кудрявцевой, которая встала на ее защиту. Также адвокат приоткрыла завесу тайны дела с Чекалиной:
«Моя единственная претензия к Лерчек и ее маме заключается в том, что меня не предупредили о смене группы защиты. Я дала адвоката, специализирующегося по уголовным делам, которая безвозмездно по просьбе Леры все это время проводила с ней бессонные ночи и отбивала ее от попытки следователя принять на себя вину».
Гордон считает, что вероятно Лерчек находилась в стрессе, под давлением следователя, Артема или других адвокатов, отказавшись от ее услуг. Но сделала это звездный блогер не заранее, а публично при прессе.
«И тут Лерчек говорит судье, что отказывается от услуг — в этом была некрасивая ситуация».
При этом юрист рассказывает, что в ее практике уже были такие ситуации:
«Каждый имеет права отказаться от юриста и выбрать других, просто не надо то делать демонстративно, подставляя в этой некрасивой ситуации публично».
При этом Гордон высказала свою позицию по отношению к Лерчек:
«Я все так же считаю, что она не виновна в происходящем. Моя позиция сейчас проста, что ограничение свободы для реальных преступников, а не тех кто вляпался в замес. Я надеюсь, что у нее все разрулится».
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