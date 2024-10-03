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Posted 3 октября, 13:26

Published 3 октября, 13:26

Modified 3 октября, 13:28

Updated 3 октября, 13:28

Анджелина Джоли показала три выхода в элегантном черном

Анджелина Джоли и три образа: стильные выходы звезды, которые может повторить каждая

3 октября 2024, 13:26
Фото: XNY/Star Max
Анджелина Джоли показала три выхода в элегантном черном
Американская актриса показала, как носить базовую одежду, чтобы образ не выглядел скучно.

Анджелина Джоли за последние два дня продемонстрировала три разных образа, объединенные простым, но никогда не скучным черным пальто.

Длинное шелковое платье + черное пальто

Фото: XNY/Star Max

Черное пальто, в версии over, надевается с длинным шелковым платьем нейтральных цветов. Игра света и оттенков, которую создает эта атласная ткань, контрастирует с черным верхом. Платье плавно ниспадает, подчеркивая формы и создавая мягкий и нежный силуэт.

Шелковое платье + черное пальто-халат

Фото: James Devaney

Альтернативой пальто с пуговицами является модель халата с узким поясом на талии. Как правило такая модель предлагает различные варианты стиля. Анджелина Джоли носит черное пальто-халат, которое позволяет мельком увидеть конец платья и розовые туфли. Эффект меха контрастирует с блеском атласа. В результате получается современный и элегантный вид.

Look total black

Фото: XNY/Star Max

Анджелина надела черное платье миди вместе с замшевыми туфлями того же цвета. Черное пальто, но в более структурированной версии, с двойными боковыми карманами и открытой строчкой. Из выделяющихся элементов — золотые пуговицы и цепочка на сумке.

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