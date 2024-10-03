Анджелина Джоли и три образа: стильные выходы звезды, которые может повторить каждая

Posted 3 октября, 13:26
Published 3 октября, 13:26
Modified 3 октября, 13:28
Updated 3 октября, 13:28
Анджелина Джоли за последние два дня продемонстрировала три разных образа, объединенные простым, но никогда не скучным черным пальто.
Черное пальто, в версии over, надевается с длинным шелковым платьем нейтральных цветов. Игра света и оттенков, которую создает эта атласная ткань, контрастирует с черным верхом. Платье плавно ниспадает, подчеркивая формы и создавая мягкий и нежный силуэт.
Альтернативой пальто с пуговицами является модель халата с узким поясом на талии. Как правило такая модель предлагает различные варианты стиля. Анджелина Джоли носит черное пальто-халат, которое позволяет мельком увидеть конец платья и розовые туфли. Эффект меха контрастирует с блеском атласа. В результате получается современный и элегантный вид.
Анджелина надела черное платье миди вместе с замшевыми туфлями того же цвета. Черное пальто, но в более структурированной версии, с двойными боковыми карманами и открытой строчкой. Из выделяющихся элементов — золотые пуговицы и цепочка на сумке.
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