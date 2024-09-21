Как носить монохромные наряды — учимся у звезд

Главной любительницей монохрома в среде знаменитостей является Кейт Миддлтон. Принцесса Уэльская часто надевает однотонные платья и костюмы и даже аксессуары к ним подбирает в тон. Вот и на этом фото супруга Уильяма надела синий костюм с лонгсливом того же цвета, а также синий кожаный ремень. Фишка успешного образа в том, что все синие оттенки имеют свою степень насыщенности. Это не дает им слиться в одно пятно и добавляет нужные акценты.