Как носить монохромные наряды — учимся у звезд

Posted 21 сентября, 12:48
Published 21 сентября, 12:48
Modified 21 сентября, 12:48
Updated 21 сентября, 12:48
Главной любительницей монохрома в среде знаменитостей является Кейт Миддлтон. Принцесса Уэльская часто надевает однотонные платья и костюмы и даже аксессуары к ним подбирает в тон. Вот и на этом фото супруга Уильяма надела синий костюм с лонгсливом того же цвета, а также синий кожаный ремень. Фишка успешного образа в том, что все синие оттенки имеют свою степень насыщенности. Это не дает им слиться в одно пятно и добавляет нужные акценты.
В создании монохромного образа есть один лайфхак, который поможет сделать его более объемным и оригинальным. Все стилисты говорят — обувь не должна быть в тон аутфита. Необходимо, наоборот, выбирать акцентные ботинки, туфли или кроссовки, как это делает певица Рианна.
А вот Ева Лонгория пренебрегает этим правилом. Но у нее на это есть веские причины. Дело в том, что обувь одного цвета с брюками визуально удлиняет ноги. Этот прием активно используют миниатюрные девушки. К примеру, Ева Лонгория, рост которой составляет всего 157 см.
Иногда добавление акцентной вещи в монохромный образ становится очень удачной находкой. Но только если эта вещь выгодно контрастирует с целым образом. В данном случае Зендая оживила монохромный оранжевый лук синей блузой с черным бантом, а также надела черный ремешок. Все вместе получилось очень ярко и эффектно.
Звезда «Блондинки в законе» показала, как выгодно обыграть в монохроме любимые всеми нами джинсы. Так, Риз Уизерспун надела кроп-джинсы и джинсовую рубашку, а сверху акцентный пуловер в бирюзовую клетку. Добавление принтованной вещи — это еще одно правило удачного монохромного образа. Главное, чтобы принт «укладывался» в цветовую гамму аутфита.
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