newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября, 10:11

Published 20 сентября, 10:11

Modified 20 сентября, 10:11

Updated 20 сентября, 10:11

Как одеваются звезды Голливуда в обычной жизни — берем на заметку идеи из гардероба знаменитостей

Как одеваются звезды Голливуда в обычной жизни — берем на заметку идеи из гардероба знаменитостей

20 сентября 2024, 10:11
Фото: @ Haileybieber/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Мы привыкли видеть звезд в полном блеске при свете софитов на красных дорожках. А вот как они выглядят в обычной жизни, когда прогуливаются по городу, провожают детей в школу, идут на вечеринку с друзьями? Давайте посмотрим, какие наряды предпочитают самые стильные дивы Голливуда.

Риз Уизерспун

За тем, как одевается Риз Уизерспун, следят миллионы девушек и женщин. И неспроста — актриса знает, как подчеркнуть достоинства своей миниатюрной фигуры (рост звезды всего 156 см) и при этом выглядеть стильно. Актриса обожает цветочный принт, женственные льняные и хлопковые платья, но при этом хранит верность спортивному стилю. Ее часто можно увидеть в джинсах, шортах и мини-юбках.

Фото: @Reesewitherspoon /Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Фото: @Reesewitherspoon /Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Фото: @Reesewitherspoon /Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Сара Джессика Паркер

Звезда «Секса в большом городе» не зря столь лет отдала съемкам в сериале, который называют антологией стиля. Известно, что над костюмами в телешоу работала Патрисия Филд, которая славится безупречным вкусом. Сара Джесика Паркер даже на обычную уличную прогулку одевается словно на вечеринку. Она умеет подчеркнуть акценты, играть с принтами и фактурами. Если она надевает просто джинсы и футболку, то обязательно оживит образ изысканным аксессуаром или необычным пиджаком.

Фото: @Sarahjessicaparker/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Фото: @Sarahjessicaparker/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Фото: @Sarahjessicaparker/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Хейли Бибер

Как и все модели Хейли Бибер предпочитает в жизни простую одежду. Как правило это спорт-шик или кэжуал. Хейли может выйти из лома просто в худи и велосипедках или джинсах и безразмерной мужской рубашке. Однако это нисколько не умаляет ее утонченности и красоты. Теперь фанаты ждут, как же изменится стиль Бибер в связи с материнством — не так давно они с Джастином дождались своего первенца — мальчика по имени Джек.

Фото: @ Haileybieber/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Фото: @ Haileybieber/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Фото: @ Haileybieber/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Ева Лонгория

Еще одна икона стиля в Голливуде — это Ева Лонгория. Звезда «Отчаянных домохозяек» очаровывает своих поклонниками красивыми вечерними и коктейльными платьями, которые шикарно сидят на ее фигуре. Но в обычной жизни звезда обожает кэжуал — джинсы, рубашки, комбинезоны, блейзеры, джогеры и толстовки.

Фото: @Evalongoria/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Фото: @Evalongoria/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Фото: @Evalongoria/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Читайте также:
Кейт Бланшетт затмила всех на кинофестивале в Торонто: 4 наряда звезды для будней и вечеринокМного бархата, перьев, кожи: какие наряды выстрелили на церемонии «Эмми-2024»Балеарский блонд — что это за окрашивание и почему его выбирают знаменитости и звезды соцсетей
#Алла Хан#Знаменитости#Мода#Все материалы авторов#Звезды#Стиль
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика