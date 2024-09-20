Как одеваются звезды Голливуда в обычной жизни — берем на заметку идеи из гардероба знаменитостей

Posted 20 сентября, 10:11
Published 20 сентября, 10:11
Modified 20 сентября, 10:11
Updated 20 сентября, 10:11
За тем, как одевается Риз Уизерспун, следят миллионы девушек и женщин. И неспроста — актриса знает, как подчеркнуть достоинства своей миниатюрной фигуры (рост звезды всего 156 см) и при этом выглядеть стильно. Актриса обожает цветочный принт, женственные льняные и хлопковые платья, но при этом хранит верность спортивному стилю. Ее часто можно увидеть в джинсах, шортах и мини-юбках.
Звезда «Секса в большом городе» не зря столь лет отдала съемкам в сериале, который называют антологией стиля. Известно, что над костюмами в телешоу работала Патрисия Филд, которая славится безупречным вкусом. Сара Джесика Паркер даже на обычную уличную прогулку одевается словно на вечеринку. Она умеет подчеркнуть акценты, играть с принтами и фактурами. Если она надевает просто джинсы и футболку, то обязательно оживит образ изысканным аксессуаром или необычным пиджаком.
Как и все модели Хейли Бибер предпочитает в жизни простую одежду. Как правило это спорт-шик или кэжуал. Хейли может выйти из лома просто в худи и велосипедках или джинсах и безразмерной мужской рубашке. Однако это нисколько не умаляет ее утонченности и красоты. Теперь фанаты ждут, как же изменится стиль Бибер в связи с материнством — не так давно они с Джастином дождались своего первенца — мальчика по имени Джек.
Еще одна икона стиля в Голливуде — это Ева Лонгория. Звезда «Отчаянных домохозяек» очаровывает своих поклонниками красивыми вечерними и коктейльными платьями, которые шикарно сидят на ее фигуре. Но в обычной жизни звезда обожает кэжуал — джинсы, рубашки, комбинезоны, блейзеры, джогеры и толстовки.
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