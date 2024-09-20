Как одеваются звезды Голливуда в обычной жизни — берем на заметку идеи из гардероба знаменитостей

Как и все модели Хейли Бибер предпочитает в жизни простую одежду. Как правило это спорт-шик или кэжуал. Хейли может выйти из лома просто в худи и велосипедках или джинсах и безразмерной мужской рубашке. Однако это нисколько не умаляет ее утонченности и красоты. Теперь фанаты ждут, как же изменится стиль Бибер в связи с материнством — не так давно они с Джастином дождались своего первенца — мальчика по имени Джек.