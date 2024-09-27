Настя Ивлеева через суд получила 5 млн рублей компенсации от смоленского завода

Posted 27 сентября, 20:54
Published 27 сентября, 20:54
Modified 27 сентября, 20:57
Updated 27 сентября, 20:57
Как пишет www.gazeta.ru, артистка пыталась отсудить у предприятия 4,6 миллиона рублей, но в процессе судебных прений объем такой компенсации дорос до пяти миллионов рублей. В судебной инстанции решили удовлетворить ее претензию полностью.
Ивлеева судится с предприятием с февраля — ранее она начала получать жалобы от покупателей, которые были недовольны подтекающими банками с напитком, а также грязью и плесенью внутри. Работники предприятия признались, что банки для энергетиков хранились в нестерильных условиях. Блогер хотела решить конфликт мирно, предлагая производителю заменить бракованную партию, но не получила должного отклика и обратилась в суд.
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