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Posted 27 сентября, 20:54

Published 27 сентября, 20:54

Modified 27 сентября, 20:57

Updated 27 сентября, 20:57

Анастасия Ивлеева

Настя Ивлеева через суд получила 5 млн рублей компенсации от смоленского завода

27 сентября 2024, 20:54
Фото: Соцсети
Анастасия Ивлеева
Блогер Анастасия Ивлеева выиграла суд над предприятием Смоленска «Сила воина Евразия». На объекте выпускались энергетические напитки под маркой звезды Easy Peasy до того момента, как в них обнаружили плесень из-за несоблюдения нормативов производства.

Как пишет www.gazeta.ru, артистка пыталась отсудить у предприятия 4,6 миллиона рублей, но в процессе судебных прений объем такой компенсации дорос до пяти миллионов рублей. В судебной инстанции решили удовлетворить ее претензию полностью.

Ивлеева судится с предприятием с февраля — ранее она начала получать жалобы от покупателей, которые были недовольны подтекающими банками с напитком, а также грязью и плесенью внутри. Работники предприятия признались, что банки для энергетиков хранились в нестерильных условиях. Блогер хотела решить конфликт мирно, предлагая производителю заменить бракованную партию, но не получила должного отклика и обратилась в суд.

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#Марина Никишина#Общество#Знаменитости#Все материалы авторов#Суд
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