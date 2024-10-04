Кем работала Кейт Миддлтон до знакомства с принцем Уильямом

Posted 4 октября, 12:09
Published 4 октября, 12:09
Modified 4 октября, 12:14
Updated 4 октября, 12:14
Прежде чем стать всемирно известным лицом и представлять королевскую семью на многочисленных мероприятиях, Кейт Миддлтон вела совершенно другую жизнь. До встречи с принцем Уильямом она училась в университете, путешествовала и работала. Однако, ее трудовая деятельность была мало похожа на обязанности принцессы Уэльской.
Выпускница факультета истории искусств Университета Сент-Эндрюс в Шотландии, Кейт была увлечена искусством и культурой, путешествуя почти по всему миру. Но вопреки тому, что Кейт Миддлтон происходит из богатой аристократичной семьи, она никогда не стеснялась тяжелой работы.
Одним из первых опытов у нее была работа в Ocean Village Marina в Саутгемптоне на пристани. Там будущая принцесса пришвартовывала яхты к берегу. Несмотря на физическую усталость, Кейт никогда не отступала, демонстрируя большую стойкость.
После этой работы у будущей принцессы началась учеба в университете, во время которой она устроилась на работу официанткой в кафе.
Позже она вошла в мир моды в качестве младшего ассистента по закупкам для бренда Jigsaw. Эту возможность настоятельно поощряла мать Кэрол Миддлтон, которая видела в этой профессии возможность создать солидную биографию. Работа в Jigsaw позволила Кейт не только продолжить изучение искусства, но и приобрести навыки в розничной торговле.
В 2007 году, перед официальной помолвкой с принцем Уильямом, Кейт решает вернуться в родовое поместье Баклбери, где она участвует в управлении семейным бизнесом Party Pieces. Компания, основанная родителями будущей принцессы в 1987 году, занималась развлекательными вечеринками. В 2023 году Party Pieces обанкротилась из-за долга в 3,2 млн долларов.
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