Кем работала Кейт Миддлтон до знакомства с принцем Уильямом

Позже она вошла в мир моды в качестве младшего ассистента по закупкам для бренда Jigsaw. Эту возможность настоятельно поощряла мать Кэрол Миддлтон, которая видела в этой профессии возможность создать солидную биографию. Работа в Jigsaw позволила Кейт не только продолжить изучение искусства, но и приобрести навыки в розничной торговле.