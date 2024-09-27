«У меня закончились идеи с подарками». 55-летняя Кэтрин Зета Джонс опубликовала себя голую на юбилей мужа

Posted 27 сентября, 11:04
Published 27 сентября, 11:04
Modified 27 сентября, 11:08
Updated 27 сентября, 11:08
Горячую фотосессию устроила актриса, которая решила особенным образом поздравить своего супруга — 80-летнего Майкла Дугласа, с которым она прожила четверть века. Звезда сделала черно-белое фото, на котором она стоит в ванной комнате в босоножках на шпильке и без единой детали одежды.
Кэтрин подписала свой пост:
«В своём костюме для дня рождения! После более чем 25 лет брака у меня заканчиваются идеи для подарков!»
Оскароносная звезда также отметила, что первым подарком она приготовила мячи для гольфа, которым Дуглас увлекается уже много лет. Фотосессия в стиле «ню» — это приятный второй вариант для разнообразия.
Напомним, Майкл Дуглас и Кэтрин Зета Джонс поженились в 2000 году. В браке у них родились двое детей-погодок. Супруги пережили немало личных трагедий — Кэтрин болела биполярным расстройством, из-за которого над семьей повисла угроза развода, а Майкл пережил рак гортани.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14