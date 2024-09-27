«У меня закончились идеи с подарками». 55-летняя Кэтрин Зета Джонс опубликовала себя голую на юбилей мужа

Горячую фотосессию устроила актриса, которая решила особенным образом поздравить своего супруга — 80-летнего Майкла Дугласа, с которым она прожила четверть века. Звезда сделала черно-белое фото, на котором она стоит в ванной комнате в босоножках на шпильке и без единой детали одежды.