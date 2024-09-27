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Posted 27 сентября, 11:04

Published 27 сентября, 11:04

Modified 27 сентября, 11:08

Updated 27 сентября, 11:08

Майкл Дуглас получил от жены необычный подарок

«У меня закончились идеи с подарками». 55-летняя Кэтрин Зета Джонс опубликовала себя голую на юбилей мужа

27 сентября 2024, 11:04
Фото: соцсети
Майкл Дуглас получил от жены необычный подарок
Актриса сделала подарок не только для Майкла Дугласа, но и всех своих подписчиков — фото «ню» от голливудской красавицы в честь 80-летия мужа.

Горячую фотосессию устроила актриса, которая решила особенным образом поздравить своего супруга — 80-летнего Майкла Дугласа, с которым она прожила четверть века. Звезда сделала черно-белое фото, на котором она стоит в ванной комнате в босоножках на шпильке и без единой детали одежды.

Кэтрин подписала свой пост:

«В своём костюме для дня рождения! После более чем 25 лет брака у меня заканчиваются идеи для подарков!»

Оскароносная звезда также отметила, что первым подарком она приготовила мячи для гольфа, которым Дуглас увлекается уже много лет. Фотосессия в стиле «ню» — это приятный второй вариант для разнообразия.

Кетрин Зета ДжонсКетрин Зета Джонс
Кетрин Зета Джонс. Фото: соцсети

Напомним, Майкл Дуглас и Кэтрин Зета Джонс поженились в 2000 году. В браке у них родились двое детей-погодок. Супруги пережили немало личных трагедий — Кэтрин болела биполярным расстройством, из-за которого над семьей повисла угроза развода, а Майкл пережил рак гортани.

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