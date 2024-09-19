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Posted 19 сентября, 11:56

Published 19 сентября, 11:56

Modified 19 сентября, 12:11

Updated 19 сентября, 12:11

Ольга Бузова

Бузова выгуляла в Москве свою «мочило» и рассказала о премьере нового шоу

19 сентября 2024, 11:56
Фото: https://t.me/byzovahouse/3605
Ольга Бузова
Телеведущая напомнила о выходе реалити-шоу и показала, что она привезла из Колумбии.

Певица Ольга Бузова рассказала, что уже в это воскресение на ТНТ состоится премьера нового сезона «Звезды в джунглях», где она выступает в роли ведущей.

Как оказалось, шоу снималось в Колумбии, из которой звезда привезла местный женский аксессуар — сумочку «мочило», связанную из разноцветной пряжи

«Обратите внимание на то, что мой образ соответствует стране где мы снимали и событию. Не думала, что в Москве удастся выгулять традиционную колумбийскую сумочку — мочила. Чему несказанно рада. У меня не бывает мелочей … наоборот, именно из них строится жизнь».
Ольга БузоваОльга Бузова
Ольга БузоваОльга Бузова
Ольга Бузова. Фото: https://t.me/byzovahouse/3605

Напомним, что 22 сентября стартует второй сезон «Звезды в джунглях», снятый в Латинской Америке, в котором Леди Бу и Михаил Галустян будут вести шоу.

Состав участников оказался не менее интересным и звездным, чем в прошлый раз. В игре на выживание примут участие Алена Блин, Натан, Дана Борисова, Валерия Чекалина, Дарья Блохина, Фил Воронин, Игорь Чехов, Женя Кривцова и Даниил Вахрушев.

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