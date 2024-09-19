Бузова выгуляла в Москве свою «мочило» и рассказала о премьере нового шоу

Posted 19 сентября, 11:56
Published 19 сентября, 11:56
Modified 19 сентября, 12:11
Updated 19 сентября, 12:11
Певица Ольга Бузова рассказала, что уже в это воскресение на ТНТ состоится премьера нового сезона «Звезды в джунглях», где она выступает в роли ведущей.
Как оказалось, шоу снималось в Колумбии, из которой звезда привезла местный женский аксессуар — сумочку «мочило», связанную из разноцветной пряжи
«Обратите внимание на то, что мой образ соответствует стране где мы снимали и событию. Не думала, что в Москве удастся выгулять традиционную колумбийскую сумочку — мочила. Чему несказанно рада. У меня не бывает мелочей … наоборот, именно из них строится жизнь».
Напомним, что 22 сентября стартует второй сезон «Звезды в джунглях», снятый в Латинской Америке, в котором Леди Бу и Михаил Галустян будут вести шоу.
Состав участников оказался не менее интересным и звездным, чем в прошлый раз. В игре на выживание примут участие Алена Блин, Натан, Дана Борисова, Валерия Чекалина, Дарья Блохина, Фил Воронин, Игорь Чехов, Женя Кривцова и Даниил Вахрушев.
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