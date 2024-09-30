newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября, 10:55

Published 30 сентября, 10:55

Modified 30 сентября, 10:56

Updated 30 сентября, 10:56

«Эмми-2024»: самые шикарные образы звезд с красной дорожки

«Эмми-2024»: самые шикарные образы звезд с красной дорожки

30 сентября 2024, 10:55
Фото: Jae C. Hong. AP Photo
На красной дорожке при вручении кинопремии «Эмми» засветились самые талантливые и популярные звезды. Чей наряд был самым потрясающим? Показываем в фотоподборке.

Дакота Фэннинг

Дакота Фэннинг в своем нюдовом платье, украшенном жемчужинами, смотрелась прекрасно. Нежный образ невинной девушки ей очень к лицу.

Фото: Jae C. Hong. AP Photo

София Вергара

Соблазнительный образ Софии Вергары не может не притягивать восхищенные взгляды. Ей невероятно подходит красное платье с глубоким декольте.

Фото: Jae C. Hong. AP Photo

Аджи Наоми Кинг

От яркого образа Аджи Наоми Кинг тоже сложно было отвести взгляд. Она была просто великолепна в своем смелом наряде.

Фото: Jae C. Hong. AP Photo

Джоди Фостер

Джоди получила свою статуэтку за великолепную игру в мини-сериале «Настоящий детектив». Что же касается ее наряда, он был достаточно прост, но подобран с большим вкусом.

Фото: Jae C. Hong. AP Photo

Дези Лайдик

Дези Лайдик была удостоена премии за свою работу в «Утреннем шоу». Только полюбуйтесь на эту идеальную фигуру!

Фото: Jae C. Hong. AP Photo

Наоми Уотс

Наоми Уотс остановила свой выбор на атласном платье в нежном зеленом оттенке — просто, но с шиком. Достойно королевы подиума.

Фото: Jae C. Hong. AP Photo

Элизабет Дебики

Элизабет получила приз за блистательное исполнение роли леди Ди в сериале «Корона». Для церемонии вручения статуэтки она выбрала шикарное макси-платье в строгом черном цвете.

Фото: Jae C. Hong. AP Photo

Рита Ора

Рита Ора выбрала для наряда нежный розовый цвет. Этот мягкий пастельный оттенок прекрасно смотрелся на её смуглой коже.

Фото: AP Photo

Мерил Стрип

Как всегда стильная Мерил Стрип смотрелась просто восхитительно в своем элегантном брючном костюме нежно-розового оттенка и яркой блузе с бантом.

Фото: Jae C. Hong. AP Photo

Джиллиан Андерсон

Джиллиан Андерсон блистала во всех смыслах этого слова. В своем платье оттенка металлик она была шикарна.

Фото: Jae C. Hong. AP Photo

Селена Гомес

Селена выбрала наряд в черном цвете — на ней было стильное бархатное платье с открытыми плечами, которое смотрелось просто потрясающе на ее безупречной фигуре.

Фото: Jae C. Hong. AP Photo

Риз Уизерспун

Эффектная Риз Уизерспун появилась перед объективами папарацци в черном платье-бюстье с объемной юбкой, украшенной цветочными узорами. Знаменитая блондинка как всегда шикарна!

Фото: Jae C. Hong. AP Photo

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон выглядела максимально стильно в своем облегающем платье, украшенном жемчугом. Её аксессуары были лаконичными, но благородными — кольцо с бриллиантом и элегантный браслет.

Фото: Jae C. Hong. AP Photo
Читайте также:
Как носить монохромные наряды — учимся у звездБалеарский блонд — что это за окрашивание и почему его выбирают знаменитости и звезды соцсетейКак одеваются звезды Голливуда в обычной жизни — берем на заметку идеи из гардероба знаменитостей
#Елена Гончарова#Знаменитости#Мода#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика