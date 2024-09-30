«Эмми-2024»: самые шикарные образы звезд с красной дорожки

Posted 30 сентября, 10:55
Published 30 сентября, 10:55
Modified 30 сентября, 10:56
Updated 30 сентября, 10:56
Дакота Фэннинг в своем нюдовом платье, украшенном жемчужинами, смотрелась прекрасно. Нежный образ невинной девушки ей очень к лицу.
Соблазнительный образ Софии Вергары не может не притягивать восхищенные взгляды. Ей невероятно подходит красное платье с глубоким декольте.
От яркого образа Аджи Наоми Кинг тоже сложно было отвести взгляд. Она была просто великолепна в своем смелом наряде.
Джоди получила свою статуэтку за великолепную игру в мини-сериале «Настоящий детектив». Что же касается ее наряда, он был достаточно прост, но подобран с большим вкусом.
Дези Лайдик была удостоена премии за свою работу в «Утреннем шоу». Только полюбуйтесь на эту идеальную фигуру!
Наоми Уотс остановила свой выбор на атласном платье в нежном зеленом оттенке — просто, но с шиком. Достойно королевы подиума.
Элизабет получила приз за блистательное исполнение роли леди Ди в сериале «Корона». Для церемонии вручения статуэтки она выбрала шикарное макси-платье в строгом черном цвете.
Рита Ора выбрала для наряда нежный розовый цвет. Этот мягкий пастельный оттенок прекрасно смотрелся на её смуглой коже.
Как всегда стильная Мерил Стрип смотрелась просто восхитительно в своем элегантном брючном костюме нежно-розового оттенка и яркой блузе с бантом.
Джиллиан Андерсон блистала во всех смыслах этого слова. В своем платье оттенка металлик она была шикарна.
Селена выбрала наряд в черном цвете — на ней было стильное бархатное платье с открытыми плечами, которое смотрелось просто потрясающе на ее безупречной фигуре.
Эффектная Риз Уизерспун появилась перед объективами папарацци в черном платье-бюстье с объемной юбкой, украшенной цветочными узорами. Знаменитая блондинка как всегда шикарна!
Дженнифер Энистон выглядела максимально стильно в своем облегающем платье, украшенном жемчугом. Её аксессуары были лаконичными, но благородными — кольцо с бриллиантом и элегантный браслет.
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