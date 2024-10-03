Сара Джессика Паркер надела самые трендовые колготы этой осени

Героиня сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер, которая славится любовью к моде, не пренебрегла этим модным аксессуаром и выгуляла его в городе. Актриса решила сочетать голубые колготы со свитером почти такого же цвета, разбавив монохром причудливой юбкой в клетку и пастельно-розовыми туфлями.