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Posted 3 октября, 13:41

Published 3 октября, 13:41

Modified 3 октября, 13:43

Updated 3 октября, 13:43

Сара Джессика Паркер надела самые трендовые колготы этой осени

Сара Джессика Паркер надела самые трендовые колготы этой осени

3 октября 2024, 13:41
Голубой цвет не сходил с модных показов Недели моды, показывая необычные образы. На этот раз цвет неба стал не только завсегдателем офисных рубашек, но и колгот, которые продемонстрировали самые модные дома.

В 18 веке носить цветные колготки, особенно синие, означало быть образованной девушкой. В буквальном смысле идея исходит от общества голубых чулок — английского литературного кружка, в котором девушки собирались, чтобы говорить о книгах и обсуждать текущие дела.

Модная неделя 2024-2025 возродила тренд на интеллектуальных девушек и голубые колготы, которые можно наблюдать в показах Prada на весну-лето 2025 года и Miu Miu на осень-зиму 2024.

Героиня сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер, которая славится любовью к моде, не пренебрегла этим модным аксессуаром и выгуляла его в городе. Актриса решила сочетать голубые колготы со свитером почти такого же цвета, разбавив монохром причудливой юбкой в клетку и пастельно-розовыми туфлями.

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#Эмилия Шпилева#Знаменитости#Мода#Все материалы авторов
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