Сара Джессика Паркер надела самые трендовые колготы этой осени

Posted 3 октября, 13:41
Published 3 октября, 13:41
Modified 3 октября, 13:43
Updated 3 октября, 13:43
В 18 веке носить цветные колготки, особенно синие, означало быть образованной девушкой. В буквальном смысле идея исходит от общества голубых чулок — английского литературного кружка, в котором девушки собирались, чтобы говорить о книгах и обсуждать текущие дела.
Модная неделя 2024-2025 возродила тренд на интеллектуальных девушек и голубые колготы, которые можно наблюдать в показах Prada на весну-лето 2025 года и Miu Miu на осень-зиму 2024.
Героиня сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер, которая славится любовью к моде, не пренебрегла этим модным аксессуаром и выгуляла его в городе. Актриса решила сочетать голубые колготы со свитером почти такого же цвета, разбавив монохром причудливой юбкой в клетку и пастельно-розовыми туфлями.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14