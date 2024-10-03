5 правил уборки, которые перевернули мою жизнь, когда я начала их практиковать

Posted 3 октября, 07:54
Published 3 октября, 07:54
Modified 3 октября, 11:19
Updated 3 октября, 11:19
Психолог Пилар Герра рассказала об одном интересном исследовании. Оказывается, люди, проживающие в неубранных домах, имеют более высокий уровень кортизола, так называемого «гормона стресса».
Таким образом, грязь и беспорядок в домашней обстановке могут способствовать беспокойству или даже депрессии, рассказывает Vogue. Причина? Наличие слишком большого количества вещей, которые перегружают нашу зрительную кору и мозг.
Эксперты по уборке Алисия Мартинес и Алисия Иглесиас рассказали о простых приемах, которые помогают облегчить труд и заставляют по-другому посмотреть на эту ежедневную бытовую необходимость.
Эксперты по организации домашнего пространства рекомендуют завести корзину, в которую нужно собрать все, что лежит не на своих местах. А потом разобрать сложенные вещи по своим местам.
- Я начала практиковать этот способ давно и он действительно выручает. Смысл в том, что теперь я не устаю от того, что мне не приходится бегать из одной комнаты в другую, чтобы раскладывать вещи по своим местам, — делится опытом редактор.
Мы склонны накапливать много ненужных вещей, что приводит к переполненности и беспорядку. Типичным примером являются квитанции, письма, договоры или документы от бытовой техники. Мартинес и Иглесиас советуют хранить все важные бумаги в одном контейнере и периодически проверять их, выбрасывая те, которые стали бесполезными.
— Хороший способ для совсем ленивых, но хранить всё в одном ящике не совсем практично. Для распределения документов я приобрела две пластиковые папки с файлами, в которых держу все, что мне необходимо. Так, у меня разложено по отделениям — коммунальные счета, медицинские выписки, копии личных документов, гарантийные талоны от техники и т.д.
Проветривание разобранной кровати полезно не только с точки зрения гигиены. По словам Мартинеса, эта практика формирует полезную привычку не откладывать уборку.
Эксперт делится, что утром она встает, открывает окна спальни и пока принимает душ, комната и спальня проветриваются. Затем она заправляет постель, пьет кофе и уходит на работу.
- Привычка заправлять за собой постель — эта базовая необходимость, которую надо соблюдать самому и учить своих домочадцев. Заправленная кровать сразу дает ощущение чистоты и автоматически толкает на то, чтобы навести порядок в остальных местах.
Мартинес напоминает о трех важных действиях, которые нужно делать, когда вы заходите вечером домой:
Это небольшая, но мощная привычка, которая способствует ежедневному порядку и экономит время, считает эксперт.
— Это заученный алгоритм действий, который легко вырабатывается и позволяет прихожей быть всегда чистой и убранной. Но с детьми это редко работает…
По мнению Мартинеса, необходимо создать вечерний ритуал легкой уборки — разложить по местам ненужные вещи, помыть посуду, вытереть кухонный стол, собрать одежду на завтра. Эта привычка оставит у вас больше времени на следующее утро, избавив от суеты и стресса.
— Прекрасная привычка, которая позволяет проснуться утром в чистом доме, дольше посидеть с чашечкой кофе, а не носиться по дому, чтобы перегладить всем одежду или искать спортивную амуницию.
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