5 правил уборки, которые перевернули мою жизнь, когда я начала их практиковать

Бардак и грязь в доме часто приносят раздражение, а наведение порядка кажется бессмысленной тратой времени и сил. Но как же найти золотую середину, чтобы и нервы были целы, и квартира в чистоте? Редактор опробовал советы экспертов и убедился, что из них точно работает.

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