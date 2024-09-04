Визуальный шум в квартире: чем он мешает и как от него избавиться

Отсутствие визуального шума создает ощущение контроля и порядка, но не стоит чрезмерно увлекаться приведением своего интерьера «к общему знаменателю». Не стоит забывать, что это всего лишь тренд, отчасти навязанный дизайнерами и производителями вещей для дома. Поэтому не стоит волноваться, если у вас на полке в ванной комнате соседствуют уходовые средства в разноцветных ярких баночках.