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Posted 4 сентября, 07:46

Published 4 сентября, 07:46

Modified 4 сентября, 07:46

Updated 4 сентября, 07:46

Визуальный шум в квартире: чем он мешает и как от него избавиться

Визуальный шум в квартире: чем он мешает и как от него избавиться

4 сентября 2024, 07:46
Фото: Изображение Midjourney
Визуальный шум в квартире: чем он мешает и как от него избавиться
А вы знали, что шум можно не только услышать, но и увидеть? Если не знали, попробуйте присмотреться к разнообразным мелочам в интерьере, наверняка у вас зарябит в глазах. Давайте обсудим эту проблему подробнее.

Что такое визуальный шум

Термин «визуальный шум» в контексте дизайна интерьера относится к элементам, которые не гармонируют с общим стилем помещения. Они перегружают пространство и нарушают визуальный порядок, отвлекая внимание от важных задач и даже вызывая психологический дискомфорт.

Чаще всего данный термин применяют к жилым помещениям. В таких квартирах визуальный шум может возникать из-за обилия картин, статуэток, ваз и сувениров, заполняющих все горизонтальные поверхности, ярких узоров на обоях, а также разнообразной посуды разных форм и цветов.

Визуальный шум может значительно затруднять концентрацию на важных задачах и мешать расслаблению в уютной обстановке.

Кроме того, он часто становится причиной бытовых неудобств. К примеру, в захламленной ванной комнате, где лежат беспорядочно полотенца, средства личной гигиены, косметика, расчески, утюжки и фены, очень сложно найти нужную вещь.

Современные стили подразумевают минимальное количество деталейСовременные стили подразумевают минимальное количество деталей
Современные стили подразумевают минимальное количество деталей. Фото: 1MI

Как избавиться от визуального шума

Избавиться от пестрого обилия предметов и цветов помогут несколько простых советов.

  1. Делая ремонт, заранее выберите единый стиль для помещения.
  2. Используйте цветные акценты умеренно. Не стоит бояться ярких красок, но и перебарщивать с ними — не лучшее решение.
  3. Не захламляйте комнату декоративными вещами. Вспомните советские стенки с их обилием статуэток, фотографий, хрустальных вазочек и других вещей, которые только собирают пыль. В современном интерьере им не место.
  4. Используйте органайзеры. Приобретите несколько одинаковых по оформлению ящиков, шкатулок и чехлов, чтобы разместить в них вещи. Чтобы не путаться в содержимом органайзеров, просто подпишите их.

Отсутствие визуального шума создает ощущение контроля и порядка, но не стоит чрезмерно увлекаться приведением своего интерьера «к общему знаменателю». Не стоит забывать, что это всего лишь тренд, отчасти навязанный дизайнерами и производителями вещей для дома. Поэтому не стоит волноваться, если у вас на полке в ванной комнате соседствуют уходовые средства в разноцветных ярких баночках.

Стоит отойти от привычных нам советских интерьеров с обилием деталейСтоит отойти от привычных нам советских интерьеров с обилием деталей
Стоит отойти от привычных нам советских интерьеров с обилием деталей. Фото: 1MI

Это подтверждает эксперт Анастасия Ануфриева, научный сотрудник Научно-учебной лаборатории когнитивной психологии пользователя цифровых интерфейсов НИУ «Высшая школа экономики»:

«Тренд на избавление от визуального шума и связанная с ним эстетика оформления дома основаны на законах моды, а не на законах психики. Визуальный шум становится удобной „пугалкой“, чтобы подвести покупателя к покупке вещей, которые якобы улучшат его жизнь».
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#Елена Гончарова#Общество#Все материалы авторов#Интерьер#Дом и сад
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