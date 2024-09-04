Визуальный шум в квартире: чем он мешает и как от него избавиться

Posted 4 сентября, 07:46
Published 4 сентября, 07:46
Modified 4 сентября, 07:46
Updated 4 сентября, 07:46
Термин «визуальный шум» в контексте дизайна интерьера относится к элементам, которые не гармонируют с общим стилем помещения. Они перегружают пространство и нарушают визуальный порядок, отвлекая внимание от важных задач и даже вызывая психологический дискомфорт.
Чаще всего данный термин применяют к жилым помещениям. В таких квартирах визуальный шум может возникать из-за обилия картин, статуэток, ваз и сувениров, заполняющих все горизонтальные поверхности, ярких узоров на обоях, а также разнообразной посуды разных форм и цветов.
Визуальный шум может значительно затруднять концентрацию на важных задачах и мешать расслаблению в уютной обстановке.
Кроме того, он часто становится причиной бытовых неудобств. К примеру, в захламленной ванной комнате, где лежат беспорядочно полотенца, средства личной гигиены, косметика, расчески, утюжки и фены, очень сложно найти нужную вещь.
Избавиться от пестрого обилия предметов и цветов помогут несколько простых советов.
Отсутствие визуального шума создает ощущение контроля и порядка, но не стоит чрезмерно увлекаться приведением своего интерьера «к общему знаменателю». Не стоит забывать, что это всего лишь тренд, отчасти навязанный дизайнерами и производителями вещей для дома. Поэтому не стоит волноваться, если у вас на полке в ванной комнате соседствуют уходовые средства в разноцветных ярких баночках.
Это подтверждает эксперт Анастасия Ануфриева, научный сотрудник Научно-учебной лаборатории когнитивной психологии пользователя цифровых интерфейсов НИУ «Высшая школа экономики»:
«Тренд на избавление от визуального шума и связанная с ним эстетика оформления дома основаны на законах моды, а не на законах психики. Визуальный шум становится удобной „пугалкой“, чтобы подвести покупателя к покупке вещей, которые якобы улучшат его жизнь».
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