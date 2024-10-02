Кабачковая икра как в СССР — получится даже у плохих хозяек. Все дело в пропорциях!

Posted 2 октября, 08:43
Published 2 октября, 08:43
Modified 2 октября, 08:45
Updated 2 октября, 08:45
В пору овощных и грибных консерваций мимо кабачковой икры не пройти. Ее любят все — и взрослые, и дети. Даже когда нет домашних заготовок, на помощь приходит магазин и целый выбор производителей. Однако, как показывает практика, не каждая овощная икра идеальна на вкус.
Как же приготовить ее самой, чтобы она действительно была вкусной? На самом деле все дело в пропорциях, которые многие хозяйки не соблюдают. Рассказываем, какие же главные ингредиенты должны быть в домашней кабачковой икре, имеющей вкус детства из СССР.
Важный совет: пропорции овощей должны быть один к одному. Например, на один кабачок нужно взять такую же большую морковь (или две средние) и одну большую луковицу. Из этого количества после ужаривания получится примерно 250-300 грамм икры.
«Не переживайте, что овощи подгорят, так как с мультиварках достаточно слабая функция жарки, а у чащи имеется антипригарное покрытие».
Готовую кабачковую икру тщательно измельчаем блендером, потом перекладываем в стеклянную банку или контейнер. Когда она полностью остынет, ее можно убрать в холодильник.
«Мне больше всего нравится есть кабачковую икру на следующий день, когда она постояла и набралась вкуса».
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