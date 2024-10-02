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Posted 2 октября, 08:43

Published 2 октября, 08:43

Modified 2 октября, 08:45

Updated 2 октября, 08:45

Кабачковая икра

Кабачковая икра как в СССР — получится даже у плохих хозяек. Все дело в пропорциях!

2 октября 2024, 08:43
Фото: Изображение Midjourney
Кабачковая икра
Редактор попробовала рецепт кабачковой икры в мультиварке и рассказала, в чем тут секрет. Этот невероятный вкус как в детстве легко повторить, главное — соблюсти правильные пропорции и добавить щепоточку соли.

В пору овощных и грибных консерваций мимо кабачковой икры не пройти. Ее любят все — и взрослые, и дети. Даже когда нет домашних заготовок, на помощь приходит магазин и целый выбор производителей. Однако, как показывает практика, не каждая овощная икра идеальна на вкус.

Как же приготовить ее самой, чтобы она действительно была вкусной? На самом деле все дело в пропорциях, которые многие хозяйки не соблюдают. Рассказываем, какие же главные ингредиенты должны быть в домашней кабачковой икре, имеющей вкус детства из СССР.

Рецепт кабачковой икры как из СССРРецепт кабачковой икры как из СССР
Рецепт кабачковой икры как из СССР. Фото: Изображение Midjourney

Рецепт кабачковой икры

Вам понадобиться

  • кабачок
  • морковь
  • лук
  • растительное масло
  • соль

Важный совет: пропорции овощей должны быть один к одному. Например, на один кабачок нужно взять такую же большую морковь (или две средние) и одну большую луковицу. Из этого количества после ужаривания получится примерно 250-300 грамм икры.

Приготовление:

  • Все овощи тщательно моем и чистим.

  • Трем на крупной терке морковь и кабачок, лук не очень мелко режем.

  • Ставим в мультиварке режим «Жарка», наливаем 3 столовые ложки растительного масла и опускаем овощи.

  • По истечении времени овощи ужарились и стали два раза меньше в объеме. Выставляем еще раз режим «Жарка» и снова тушим, добавив 1 чайную ложку соли без горки.
«Не переживайте, что овощи подгорят, так как с мультиварках достаточно слабая функция жарки, а у чащи имеется антипригарное покрытие».

Готовую кабачковую икру тщательно измельчаем блендером, потом перекладываем в стеклянную банку или контейнер. Когда она полностью остынет, ее можно убрать в холодильник.

«Мне больше всего нравится есть кабачковую икру на следующий день, когда она постояла и набралась вкуса».

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