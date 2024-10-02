Кабачковая икра как в СССР — получится даже у плохих хозяек. Все дело в пропорциях!

В пору овощных и грибных консерваций мимо кабачковой икры не пройти. Ее любят все — и взрослые, и дети. Даже когда нет домашних заготовок, на помощь приходит магазин и целый выбор производителей. Однако, как показывает практика, не каждая овощная икра идеальна на вкус.