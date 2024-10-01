Общий астрологический прогноз на октябрь 2024 года

Posted 1 октября, 12:23
Published 1 октября, 12:23
Modified 2 октября, 04:56
Updated 2 октября, 04:56
Октябрь, как и прошлый месяц, полон астрономических сюрпризов, о которых рассказали астрологи Tragos.
Большая часть месяца, вплоть до 26 октября, пройдёт под влиянием Плутона. Эта планета будет способствовать непрерывной деятельности, поэтому ждать пассивности и застоя в делах не придется.
При этом, плутонический напор приведет к быстрой утомляемости и усталости, вызывая желание опустить руки и ничего не делать. Астрологи крайне не рекомендуют подаваться этому желанию и «держать удар».
В общем плане октябрь это месяц больших преобразований, в которой активная деятельность может принести свои плоды. К тому же, правящий Плутон это коллективная планета, которая будет концентрироваться на групповой работе.
В связи с этим необходимо уделить тому, чтобы выстроить позитивные отношения и найти общий язык, а не подаваться провокациям и вспышке сильный эмоций, которые могут часто проявляться.
Новолуние будет проходить с полным солнечным затмением, но наблюдать его смогут только жители западного полушария Земли.
Солнце в соединении с Черной Луной, говорит о том, что в первые 2 недели будет важно активно проявлять себя, показывая свою самостоятельность и инициативность.
С 4 по 14 октября Юпитер переходит в статичное состояние, усиливая между людьми и партнерами конкурентную борьбу. В это время в рабочих коллективах могут происходить волнения или смена должностей.
Юпитер обостряет внутреннее чувство превосходства и желание стать главным. Это непростой период, особенно учитывая влияние Плутона — появятся споры, болезненные реакции на замечания, мелочные обиды.
Это еще одно важное событие, которое имеет масштабные последствия. Распадается весьма мощный и длительный аспект между Сатурном, олицетворяющим государство и структуру, и Плутоном, являющего символом высшего эшелона власти и глубоких внутренних трансформаций.
На глобальном уровне это говорит и весьма заметных преобразования в высоких государственных структурах, а в бытовом — об изменении жизненно важных приоритетов. Эти перемены получат хорошую основу и крепкое основание на долгие годы.
Меркурий, как планета общения, мышления и учеты, при переходе в Скорпиона становится дотошным до мелочей. В делах появится излишняя скрупулезность и аналитический анализ дел. Астрологи говорят, что это хорошее время навести порядок в своих делах и повысить свою эффективность в работе.
При таком положении эмоциональная сфера становится легче и непринужденнее, чем когда она была в Скорпионе и портила отношения своей напряженностью.
Наступающее полнолуние на оси Весы-Овен усиливает желание проявлять себя, добавляя в характер эгоцентризма и инициативности.
Завершение статики Плутона на квадрате с Солнцем будет происходить на пике энергии Плутона. В это время уделите внимание своему здоровью и физической активности, проявляйте самоконтроль и активность.
В первые две недели октября не самое лучшее время для дорогих покупок, которые показывают престиж. Они могут оказаться плохого качества или даже ненужными. С 15 по 17 октября высока вероятность импульсивных покупок под влиянием эмоций.
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