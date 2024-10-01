Общий астрологический прогноз на октябрь 2024 года

Меркурий, как планета общения, мышления и учеты, при переходе в Скорпиона становится дотошным до мелочей. В делах появится излишняя скрупулезность и аналитический анализ дел. Астрологи говорят, что это хорошее время навести порядок в своих делах и повысить свою эффективность в работе.