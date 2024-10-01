newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября, 12:23

Published 1 октября, 12:23

Modified 2 октября, 04:56

Updated 2 октября, 04:56

Астрологический прогноз на октябрь 2024 год

Общий астрологический прогноз на октябрь 2024 года

1 октября 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney
Астрологический прогноз на октябрь 2024 год
Рассказываем, в какие дни произойдут наиболее знаковые события, что нужно делать в Затмение 2 октября, а также в какие дни дорогие покупки окажутся плохого качества.

Октябрь, как и прошлый месяц, полон астрономических сюрпризов, о которых рассказали астрологи Tragos.

Статика Плутона

Большая часть месяца, вплоть до 26 октября, пройдёт под влиянием Плутона. Эта планета будет способствовать непрерывной деятельности, поэтому ждать пассивности и застоя в делах не придется.

При этом, плутонический напор приведет к быстрой утомляемости и усталости, вызывая желание опустить руки и ничего не делать. Астрологи крайне не рекомендуют подаваться этому желанию и «держать удар».

В общем плане октябрь это месяц больших преобразований, в которой активная деятельность может принести свои плоды. К тому же, правящий Плутон это коллективная планета, которая будет концентрироваться на групповой работе.

В связи с этим необходимо уделить тому, чтобы выстроить позитивные отношения и найти общий язык, а не подаваться провокациям и вспышке сильный эмоций, которые могут часто проявляться.

Новолуние и затмение 2 октябряНоволуние и затмение 2 октября
Новолуние и затмение 2 октября. Фото: Изображение Midjourney

Новолуние и затмение 2 октября

Новолуние будет проходить с полным солнечным затмением, но наблюдать его смогут только жители западного полушария Земли.

Солнце в соединении с Черной Луной, говорит о том, что в первые 2 недели будет важно активно проявлять себя, показывая свою самостоятельность и инициативность.

Статика и разворот Юпитера 9 октября

С 4 по 14 октября Юпитер переходит в статичное состояние, усиливая между людьми и партнерами конкурентную борьбу. В это время в рабочих коллективах могут происходить волнения или смена должностей.

Юпитер обостряет внутреннее чувство превосходства и желание стать главным. Это непростой период, особенно учитывая влияние Плутона — появятся споры, болезненные реакции на замечания, мелочные обиды.

Распад полуквадрата Сатурна и Плутона, разворот Плутона 12 октября

Это еще одно важное событие, которое имеет масштабные последствия. Распадается весьма мощный и длительный аспект между Сатурном, олицетворяющим государство и структуру, и Плутоном, являющего символом высшего эшелона власти и глубоких внутренних трансформаций.

На глобальном уровне это говорит и весьма заметных преобразования в высоких государственных структурах, а в бытовом — об изменении жизненно важных приоритетов. Эти перемены получат хорошую основу и крепкое основание на долгие годы.

Меркурий переходит в знак Скорпиона 13 октября

Меркурий, как планета общения, мышления и учеты, при переходе в Скорпиона становится дотошным до мелочей. В делах появится излишняя скрупулезность и аналитический анализ дел. Астрологи говорят, что это хорошее время навести порядок в своих делах и повысить свою эффективность в работе.

Прогноз астрологов на октябрь 2024 годПрогноз астрологов на октябрь 2024 год
Прогноз астрологов на октябрь 2024 год. Фото: Изображение Midjourney

Венера переходит в знак Стрельца 17 октября

При таком положении эмоциональная сфера становится легче и непринужденнее, чем когда она была в Скорпионе и портила отношения своей напряженностью.

Полнолуние 17 октября

Наступающее полнолуние на оси Весы-Овен усиливает желание проявлять себя, добавляя в характер эгоцентризма и инициативности.

Квадратура Солнца и Плутона 20–26 октября

Завершение статики Плутона на квадрате с Солнцем будет происходить на пике энергии Плутона. В это время уделите внимание своему здоровью и физической активности, проявляйте самоконтроль и активность.

Благоприятное время для покупок

В первые две недели октября не самое лучшее время для дорогих покупок, которые показывают престиж. Они могут оказаться плохого качества или даже ненужными. С 15 по 17 октября высока вероятность импульсивных покупок под влиянием эмоций.

Ранее мы рассказывали, какие два знака зодиака поймают удачу за хвост во второй половине 2024 года.

Куда можно пойти на свидание: выбираем лучшее место по знаку зодиака второй половинки
Узнать подробнее
Привлекаем удачу числами, советами и счастливыми цветами при помощи нумерологии
Узнать подробнее
Кто родился 1, 10, 19 и 28 — вам повезло! Рассказываем про самые сильные черты характера и подходящую карьеру
Узнать подробнее
Читайте также:
Раскрываем тайны судьбы: значение чисел в нумерологии по дате рожденияАстролог назвала самый честный знак зодиака, который говорит только правду
#Эмилия Шпилева#Общество#Астрология#Все материалы авторов#Нумерология
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика