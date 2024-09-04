Рецепт домашнего сливочно-ванильного крема для кофе

Ни одно утро не обходится без чашки крепкого кофе. Если вам нравится добавлять в него сливки, можем предложить домашний рецепт вкуснейшего крема, который идеально дополняет ароматный напиток. Ванильные кофейные сливки готовятся быстро и просто, для этого вам понадобиться всего три ингредиента.