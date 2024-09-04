Рецепт домашнего сливочно-ванильного крема для кофе

Posted 4 сентября, 19:50
Published 4 сентября, 19:50
Modified 4 сентября, 19:52
Updated 4 сентября, 19:52
Ни одно утро не обходится без чашки крепкого кофе. Если вам нравится добавлять в него сливки, можем предложить домашний рецепт вкуснейшего крема, который идеально дополняет ароматный напиток. Ванильные кофейные сливки готовятся быстро и просто, для этого вам понадобиться всего три ингредиента.
В литровой емкости смешайте сливки, сгущенное молоко и ванилин. Блендером взбивайте смесь в течении одной минуты. Крем готов!
Закройте плотной крышкой и храните в холодильнике до 2 недель.
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