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Posted 4 сентября, 19:50

Published 4 сентября, 19:50

Modified 4 сентября, 19:52

Updated 4 сентября, 19:52

Рецепт домашнего сливочно-ванильного крема для кофе

Рецепт домашнего сливочно-ванильного крема для кофе

4 сентября 2024, 19:50
Фото: 1MI
Рецепт домашнего сливочно-ванильного крема для кофе
С помощью приготовления ванильных кофейных сливок вы можете отказаться от магазинных аналогов.

Ни одно утро не обходится без чашки крепкого кофе. Если вам нравится добавлять в него сливки, можем предложить домашний рецепт вкуснейшего крема, который идеально дополняет ароматный напиток. Ванильные кофейные сливки готовятся быстро и просто, для этого вам понадобиться всего три ингредиента.

Рецепт сливочно-ванильного крема для кофе

Ингредиенты:

  • 2 чашки жирных сливок или напополам с молоком
  • 1 банка сгущенного молока с сахаром
  • 2 чайной ложки ванилина

Как готовить:

  1. В литровой емкости смешайте сливки, сгущенное молоко и ванилин. Блендером взбивайте смесь в течении одной минуты. Крем готов!

  2. Закройте плотной крышкой и храните в холодильнике до 2 недель.

Советы по хранению домашних сливок для кофе

  • Перед употреблением встряхните сливочник, прежде чем наливать в кофе. Когда он стоит в холодильнике, компоненты могут расслаиваться.
  • Храните сливки в кувшине с крышкой. Таким образом они останутся свежими и не будут впитывать посторонние запахи. Если у вас нет кувшина, используйте пустую тару из-под сливок, купленных в магазине.
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#Эмилия Шпилева#Еда#Кофе#Все материалы авторов#Напитки#Рецепты#Еда и напитки#Сливки
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