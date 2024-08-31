Кофе как в кофейне — на собственной кухне: как приготовить эспрессо, американо и капучино в домашних условиях

В основе капучино — эспрессо, так что сначала вам нужно будет приготовить этот напиток. Когда эспрессо будет готов, следует нагреть молоко и взбить его любым доступным способом. Когда пена станет густой, прогрейте чашку, налейте в нее кофе и положите сахар, размешав его. Затем добавьте пену, потихоньку вращая чашку, чтобы кофе смешался со взбитым молоком. Пену, если она очень густая, можно также положить в чашку с кофе ложкой. Сверху получившийся напиток можно посыпать корицей или пить так — как вам больше нравится.