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Posted 31 августа, 07:38

Published 31 августа, 07:38

Modified 10 сентября, 06:38

Updated 10 сентября, 06:38

Приятно встретить утро с чашечкой ароматного кофе

Кофе как в кофейне — на собственной кухне: как приготовить эспрессо, американо и капучино в домашних условиях

31 августа 2024, 07:38
Фото: Изображение Midjourney
Приятно встретить утро с чашечкой ароматного кофе
Наверное, нет человека, которому бы не нравился кофе, продающийся в кофейнях и ресторанах. Такой напиток получается намного вкуснее и ароматнее, чем приготовленный дома. Но сварить кофе не менее вкусный, чем покупной, возможно, и мы расскажем, как это сделать.

Предлагаем вам попробовать приготовить напитки, наиболее популярные у любителей кофе, — эспрессо, американо и капучино.

Эспрессо

Эспрессо можно варить как в турке, так и в гейзерной кофеварке. В этом рецепте предлагается использовать первый вариант, а из сортов кофе лучше использовать арабику. Эспрессо отличается высокой концентрацией, поэтому следует на две чайные ложки молотого кофе взять не более 60 мл воды.

Сухую турку сначала следует прогреть на огне, затем поместить внутрь кофе и тоже слегка его нагреть, чтобы раскрылся аромат. Затем в турку с кофе нужно добавить воду, размешать и поставить на огонь. Во время варки будет образовываться пена, ее необходимо размешать три раза. На четвертый раз, когда пена будет наиболее густой, турку снимают с огня. Важно! Кофе во время варки кипеть не должен. Эспрессо готов.

Кофе в зернахКофе в зернах
Кофе в зернах. Фото: Изображение Midjourney

Американо

Кофе американо — это, по сути, разбавленный эспрессо. После того, как вы описанным выше способом приготовили эспрессо, его следует налить в заранее прогретую кружку с необходимым количеством воды, размешать и при необходимости добавить сахар.

А можно сразу сварить напиток нужной концентрации — в той же турке или гейзерной кофеварке. Для примера возьмем кофеварку объемом 300 мл. На это количество воды следует взять две столовые ложки молотого кофе, и вы получите напиток, по вкусу максимально приближенный к вкусу кофе из кофемашины в кофейне.

Для приготовления кофе можно использовать турку или гейзерную кофеваркуДля приготовления кофе можно использовать турку или гейзерную кофеварку
Для приготовления кофе можно использовать турку или гейзерную кофеварку. Фото: 1MI
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Узнать подробнее

Капучино

Для того, чтобы приготовить дома капучино, вам нужно будет взять зерновой кофе мелкого помола и жирное молоко (от 3,5% жирности). Напиток можно готовить как в турке, так и в гейзерной кофеварке, а чтобы сделать пену, потребуется капучинатор, френч-пресс, миксер или венчик. Рекомендуемое соотношение кофе, молока и пены — 1:1:1.

В основе капучино — эспрессо, так что сначала вам нужно будет приготовить этот напиток. Когда эспрессо будет готов, следует нагреть молоко и взбить его любым доступным способом. Когда пена станет густой, прогрейте чашку, налейте в нее кофе и положите сахар, размешав его. Затем добавьте пену, потихоньку вращая чашку, чтобы кофе смешался со взбитым молоком. Пену, если она очень густая, можно также положить в чашку с кофе ложкой. Сверху получившийся напиток можно посыпать корицей или пить так — как вам больше нравится.

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#Ольга Питиримова#Еда#Все материалы авторов#Напитки#Полезные советы
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