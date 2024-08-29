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Posted 29 августа, 17:29

Published 29 августа, 17:29

Modified 10 сентября, 06:02

Updated 10 сентября, 06:02

Чай, который заменит десерт. Расскажем, как приготовить бабл-ти

Бабл-ти — самый модный напиток в России: расскажем, как приготовить суперчай дома — это удивит гостей и поможет сэкономить

29 августа 2024, 17:29
Фото: Изображение Midjourney
Чай, который заменит десерт. Расскажем, как приготовить бабл-ти
В России набирает обороты популярность азиатского чая бабл-ти. Открываются всё новые «баблтишные», а люди выстраиваются в очередь за экзотической вкусняшкой. Что такое бабл-ти и можно ли его приготовить дома?

Модный напиток бабл-ти всё чаще предлагают в кафе, а фото чашек экзотического чая с шариками буквально заполонили соцсети. Выглядит этот напиток действительно очень необычно и гламурно, а стоимость стаканчика чая в кафешках доходит до 450 — 500 рублей.

Что же такое бабл-ти? По сути, это коктейль из чая и шариков тапиоки с добавлением сока, молока, сиропов. Это очень вкусно, и напиток вполне может заменить полноценный десерт.

Бабл-ти можно приготовить и дома. Это и деньги сэкономит, и развлечет гостей, которых можно привлечь к приготовлению суперэкзотического напитка. Рассказываем процесс приготовления.

Модный напиток бабл-ти всё чаще предлагают в кафе, а фото чашек экзотического чая с шариками буквально заполонили соцсетиМодный напиток бабл-ти всё чаще предлагают в кафе, а фото чашек экзотического чая с шариками буквально заполонили соцсети
Модный напиток бабл-ти всё чаще предлагают в кафе, а фото чашек экзотического чая с шариками буквально заполонили соцсети. Фото: Изображение Midjourney
  1. Итак, вам понадобятся шарики тапиоки. Их можно купить на любых маркетплейсах. Стоимость — примерно 400 — 500 рублей, этого хватает на 4 — 5 порций.
  2. Выберите основу. Подойдет любой чай: черный, зеленый, ройбуш, улун, жасминовый и т. д.
  3. Теперь определимся с добавками. Это может быть мороженое, молоко, сиропы (ягодный, ванильный, сливочный), фруктовый или ягодный сок.
  4. Сварите шарики тапиоки по инструкции, указанной на упаковке. Приготовьтесь, что это длительный процесс — может занять 40 — 50 минут.
  5. Пока шарики тапиоки варятся, заварите чай. Он не должен быть сильно крепким. На 300 мл воды достаточно 2 ч. л. чая. Не забудьте процедить чай — в напитке не должно быть никаких чаинок.
  6. Тапиоку и чай остудите до комнатной температуры.
  7. Тапиоку поместите на дно прозрачного стакана. Добавьте пару кубиков льда. Влейте чай и подготовленную основу: например, молоко и сироп.
  8. Сверху можно украсить бабл-ти ягодами. Но, в принципе, напиток и так получится очень ярким и красивым.
Бабл-ти вполне может заменить полноценный десертБабл-ти вполне может заменить полноценный десерт
Бабл-ти вполне может заменить полноценный десерт. Фото: Изображение Midjourney

Будьте осторожны! Бабл-ти — очень вкусный и бодрящий, и его захочется выпить еще и еще. Но напиток очень калорийный — в одном стакане содержится до 400 ккал!

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