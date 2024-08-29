Бабл-ти — самый модный напиток в России: расскажем, как приготовить суперчай дома — это удивит гостей и поможет сэкономить

Posted 29 августа, 17:29
Published 29 августа, 17:29
Modified 10 сентября, 06:02
Updated 10 сентября, 06:02
Модный напиток бабл-ти всё чаще предлагают в кафе, а фото чашек экзотического чая с шариками буквально заполонили соцсети. Выглядит этот напиток действительно очень необычно и гламурно, а стоимость стаканчика чая в кафешках доходит до 450 — 500 рублей.
Что же такое бабл-ти? По сути, это коктейль из чая и шариков тапиоки с добавлением сока, молока, сиропов. Это очень вкусно, и напиток вполне может заменить полноценный десерт.
Бабл-ти можно приготовить и дома. Это и деньги сэкономит, и развлечет гостей, которых можно привлечь к приготовлению суперэкзотического напитка. Рассказываем процесс приготовления.
Будьте осторожны! Бабл-ти — очень вкусный и бодрящий, и его захочется выпить еще и еще. Но напиток очень калорийный — в одном стакане содержится до 400 ккал!
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14