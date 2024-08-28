Повар узбекской кухни: «Эти 5 ошибок не дают вам приготовить настоящий плов»

Хочешь сварить вкусный плов? Мяса по весу надо класть не меньше, чем риса. То есть на килограмм риса — килограмм мяса. Только тогда плов приобретет тот неповторимый аромат. Сорт мяса тоже важен — баранина или говядина. Многие готовят плов из курицы и свинины — такие блюда тоже получаются вкусными, но это уже не про настоящий плов. Обжаривать сильно мясо не нужно, оно и так 40 минут будет томиться с морковью и еще потом полчаса — под рисовой шапкой.