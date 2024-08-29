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Posted 29 августа, 11:10

Published 29 августа, 11:10

Modified 10 сентября, 06:34

Updated 10 сентября, 06:34

Легкая чесночная намазка на хлеб из баклажанов

Легкая чесночная намазка на хлеб из баклажанов

29 августа 2024, 11:10
Фото: Изображение Midjourney
Легкая чесночная намазка на хлеб из баклажанов
Для любителей баклажанов вот рецепт икры, которую очень быстро и легко приготовить. Для этого вам понадобиться всего лишь баклажаны, оливковое масло, чеснок и больше ничего!

Баклажанов в августе и сентябре так много, что хочется попробовать все рецепты, которые идеально передают вкус этого овоща. Рассказываем, как сделать простое блюдо из доступных продуктов!

Баклажанная икра с чесноком

Вам понадобиться:

  • 2 баклажана
  • оливковое масло
  • 1 головка чеснока

Как готовить:

Для начало необходимо запечь баклажаны, а потом делать из них пасту.

  • Разогрейте духовку до 180 °C.
  • Разрежьте баклажаны вдоль пополам. Сделайте надрезы в мякоти острым ножом.
  • Выложите баклажаны на противень или в форму для запекания (желательно застелить алюминиевой фольгой или пергаментной бумагой, так их будет легче мыть после запекания) кожицей вниз и щедро смажьте их мякоть оливковым маслом.
  • Запекайте около 30 минут. Затем дайте остыть.

Как приготовить икру:

Очистите мякоть баклажана от кожицы и разомните их вилкой и блендером. Если использовать блендер, то в емкость можно сразу положить свежую головку чеснока, щепотку соли и перца по вкусу. Также следует добавить оливковое или растительное масло из расчета 2 столовые лодки на 2 баклажана.

Как есть баклажанную икру

Нарежьте черный хлеб и слегка поджарьте его в тостере или гриле. На готовый хлеб положите столовую ложку икры из баклажанов и веточку петрушки. Приятного аппетита!

Икра из баклажанов с чесноком рецептИкра из баклажанов с чесноком рецепт
Икра из баклажанов с чесноком рецепт. Фото: Изображение Midjourney
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#Эмилия Шпилева#Еда#Чеснок#Рецепты#Быстрые рецепты#Простые рецепты#Баклажан
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