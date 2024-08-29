Легкая чесночная намазка на хлеб из баклажанов

Posted 29 августа, 11:10
Published 29 августа, 11:10
Modified 10 сентября, 06:34
Updated 10 сентября, 06:34
Баклажанов в августе и сентябре так много, что хочется попробовать все рецепты, которые идеально передают вкус этого овоща. Рассказываем, как сделать простое блюдо из доступных продуктов!
Для начало необходимо запечь баклажаны, а потом делать из них пасту.
Очистите мякоть баклажана от кожицы и разомните их вилкой и блендером. Если использовать блендер, то в емкость можно сразу положить свежую головку чеснока, щепотку соли и перца по вкусу. Также следует добавить оливковое или растительное масло из расчета 2 столовые лодки на 2 баклажана.
Нарежьте черный хлеб и слегка поджарьте его в тостере или гриле. На готовый хлеб положите столовую ложку икры из баклажанов и веточку петрушки. Приятного аппетита!
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