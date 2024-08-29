Легкая чесночная намазка на хлеб из баклажанов

Очистите мякоть баклажана от кожицы и разомните их вилкой и блендером. Если использовать блендер, то в емкость можно сразу положить свежую головку чеснока, щепотку соли и перца по вкусу. Также следует добавить оливковое или растительное масло из расчета 2 столовые лодки на 2 баклажана.