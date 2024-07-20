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Posted 20 июля, 12:36

Published 20 июля, 12:36

Modified 10 сентября, 04:13

Updated 10 сентября, 04:13

Лучше чем с помидорами: яичница с баклажанами на завтрак

20 июля 2024, 12:36
Очень простое блюдо из баклажанов, которое отлично сочетается с яйцом.

Рецепт яичницы с баклажанами

Вам понадобиться:

  • 1 баклажан
  • 3 яйца
  • измельченный чеснок 2-3 зубчика
  • нарезанный зеленый лук 20 грамм
  • кетчуп 2 столовые ложки
  • соевый соус 2 столовые ложки
  • кунжутное масло 1 столовая ложка

Как приготовить:

  • Нарежьте баклажаны кружочками, толщиной 1 см, замочите их в соленой воде и отставьте в сторону.

  • Смешайте масло, соевый соус, кетчуп, чтобы получился соус.

  • Нагрейте немного масла в воке, взбейте венчиком яйца и обжарьте их. Переложите готовую яичнику на тарелку.
  • Добавьте в посуду еще немного масла, обжарьте измельченный чеснок, баклажаны и обжарьте. Позже влейте соус и доведите до кипения.
  • Накройте вок крышкой и тушите баклажаны до мягкости, затем добавьте приготовленные яйца, посыпьте нарезанным зеленым луком. Блюдо готово!
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#Эмилия Шпилева#Еда#Овощи#Яйца#Завтрак#Рецепты#Быстрые рецепты#Простые рецепты#Баклажан
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