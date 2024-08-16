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Posted 16 августа, 17:24

Published 16 августа, 17:24

Modified 10 сентября, 05:50

Updated 10 сентября, 05:50

Ароматный пирог с лисичками и картошкой: простой рецепт за 1 час

Ароматный пирог с лисичками и картошкой: простой рецепт за 1 час

16 августа 2024, 17:24
Фото: Изображение Midjourney
Читательница journal.tinkoff.ru поделилась простым рецептом сытного пирога с лисичками и картошкой, который можно приготовить за час с использованием готового теста.

Ингредиенты

  • 500 г замороженного дрожжевого теста
  • 200 г лисичек
  • 3 небольших картофелины
  • 1 луковица
  • Соль, перец по вкусу
  • Растительное масло для жарки
  • Яйцо для смазывания

Приготовление

  1. Картошку очистить, варить 15 минут в подсоленной воде.
  2. Лук и лисички нарезать, приправить, обжарить 5-7 минут.
  3. Половину теста раскатать на пергаменте для основы, вторую — для покрытия.
  4. Вареную картошку нарезать кубиками.
  5. На основу выложить картошку и грибы с луком, накрыть второй половиной теста, защипать края.
  6. Смазать пирог взбитым яйцом и выпекать при 180 °C 15-20 минут.

Результат — ароматный пирог, который отлично подойдет для семейного ужина, написал journal.tinkoff.ru.

Фото: Изображение Midjourney
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