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Posted 17 августа, 11:58

Published 17 августа, 11:58

Modified 10 сентября, 05:51

Updated 10 сентября, 05:51

Всего 1 яйцо и панировка: вкусный рецепт хрустящих баклажанов

17 августа 2024, 11:58
Надоели синенькие с помидорами и чесноком? Рассказываем рецепт, благодаря которому даже дети будут есть баклажаны с удовольствием! Ведь на них такая аппетитная корочка!

Рецепт аппетитных синеньких в панировке

Ингредиенты:

  • Баклажаны 500 г 
  • Соль 1 щепотка
  • Яйцо 1 шт.
  • Панировочные сухари

Как готовить:

  • Чтобы приготовить котлеты из баклажанов, начните с приготовления баклажанов: вымойте их, нарежьте круглыми ломтиками, толщиной около 1,5 см.
  • Выложите все ломтики на решетку и посыпьте каждый кусочек крупной солью. Дайте им полежать при комнатной температуре около 1,5 часа. По истечении этого времени хорошо вымойте каждый ломтик под проточной водой, чтобы удалить лишнюю соль и хорошо высушите их бумажным полотенцем.
  • Теперь переходите к панировке: в миске взбейте яйцо и слегка посолите. Затем приступайте к панировке — погрузите ломтик сначала во взбитое яйцо, а затем в панировочные сухари.
  • Положите баклажаны в масло, обжаривая 2-3 минуты с обеих сторон и переворачивая с помощью щипцов. Как только они подрумянятся, переложите их на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы они впитали лишнее масло.
  • «Котлеты» из баклажанов готовы к употреблению!
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