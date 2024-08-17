Всего 1 яйцо и панировка: вкусный рецепт хрустящих баклажанов

еты из баклажанов, начните с приготовления баклажанов: вымойте их, нарежьте круглыми ломтиками, толщиной около 1,5 см.

Выложите все ломтики на решетку и посыпьте каждый кусочек крупной солью. Дайте им полежать при комнатной температуре около 1,5 часа.

По истечении этого времени хорошо вымойте каждый ломтик под проточной водой, чтобы удалить лишнюю соль и хорошо высушите их бумажным полотенцем

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