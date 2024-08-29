Вчерашний шашлык пригодится — расскажем, что приготовить из вчерашнего мяса: секретами делится редактор Newia

Posted 29 августа, 07:00
Published 29 августа, 07:00
Modified 10 сентября, 05:36
Updated 10 сентября, 05:36
По мнению шеф-поваров, самое вкусное блюдо из вчерашнего шашлыка — шаурма. Мясо — мягкое, нежное и в то же время с корочкой. Просто объединение!
Самое простое блюдо из вчерашнего шашлыка — мясо, овощи и много зелени.
Очень простое и сытное блюдо. Именно вчерашний шашлык добавляет обычному гуляшу неповторимый аромат дымка.
От спагетти с ароматным мясом и соусом не отказывался еще никто. Это блюдо точно понравится всем домашним.
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