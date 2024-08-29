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Posted 29 августа, 07:00

Published 29 августа, 07:00

Modified 10 сентября, 05:36

Updated 10 сентября, 05:36

Вот что я делаю из вчерашнего шашлыка. Вкусная реинкарнация

Вчерашний шашлык пригодится — расскажем, что приготовить из вчерашнего мяса: секретами делится редактор Newia

29 августа 2024, 07:00
Фото: Изображение Midjourney
Вот что я делаю из вчерашнего шашлыка. Вкусная реинкарнация
Вчерашний шашлык — блюдо на любителя. Разогретое мясо получается суховатым и не таким вкусным. У меня есть несколько идей, что можно приготовить из остатков вчерашнего шашлыка.

Топ-шаурма

По мнению шеф-поваров, самое вкусное блюдо из вчерашнего шашлыка — шаурма. Мясо — мягкое, нежное и в то же время с корочкой. Просто объединение!

  1. Нарезаю мясо тонкими полосками.
  2. Смешиваю соус барбекю и греческий йогурт.
  3. Нарезаю любимые овощи: маринованный огурчик, свежий помидор, пекинскую капусту.
  4. Заворачиваю всё в лаваш и обжариваю на сухой сковороде
Топ-шаурма из вчерашнего шашлыкаТоп-шаурма из вчерашнего шашлыка
Топ-шаурма из вчерашнего шашлыка. Фото: Изображение Midjourney

Витаминный салат

Самое простое блюдо из вчерашнего шашлыка — мясо, овощи и много зелени.

  1. Нарезаю мясо тонкими слайсами. Сбрызгиваю соевым соусом и чуть подогреваю на сковороде.
  2. Мелко рублю помидоры и зелень. Можно брать микс салатов, петрушку, укроп, базилик, кинзу, мяту — всё, что вы любите.
  3. Смешиваю все ингредиенты и сверху поливаю оливковым маслом и крем-бальзамиком.
Витаминный салат из вчерашнего шашлыкаВитаминный салат из вчерашнего шашлыка
Витаминный салат из вчерашнего шашлыка. Фото: Изображение Midjourney

Летний гуляш

Очень простое и сытное блюдо. Именно вчерашний шашлык добавляет обычному гуляшу неповторимый аромат дымка.

  1. Нарезаю кубиками 1 луковицу, 1 морковь, 1 болгарский перец, 2 картофелины среднего размера, 4-5 помидоров.
  2. На сливочном масле обжариваю картошку, затем добавляю лук и морковь.
  3. Обжариваю овощи 3-4 минуты. Затем всыпаю болгарский перец и свежие помидоры. Убавляю огонь до среднего, и когда соус закипит, вливаю немного воды. Так, чтобы она покрывала овощи примерно на палец.
  4. Пока овощи тушатся, нарезаю кубиками вчерашний шашлык. Всыпаю в соус и довожу до кипения.
  5. В конце добавлю немного перца чили и копченую паприку.
  6. Сверху посыпаю блюдо кинзой, базиликом, зелень, петрушкой.
Летний гуляш из вчерашнего шашлыкаЛетний гуляш из вчерашнего шашлыка
Летний гуляш из вчерашнего шашлыка. Фото: Изображение Midjourney

Паста а-ля болоньезе

От спагетти с ароматным мясом и соусом не отказывался еще никто. Это блюдо точно понравится всем домашним.

  1. Обжариваю на сковороде мелко нарезанную луковицу и пару зубчиков чеснока.
  2. Добавляю нарезанный кубиками перец и томаты.
  3. Через пару минут всыпаю 1 ст. л. томатного соуса. Накрываю крышкой и тушу 4-6 минут.
  4. Нарезаю вчерашний шашлык тонкими ломтиками. Добавляю к овощам. Прогреваю еще 5 минут.
  5. Отвариваю спагетти до состояния аль денте.
  6. Спагетти поливаю готовым соусом с мясом.
Паста а-ля болоньезе из вчерашнего шашлыкаПаста а-ля болоньезе из вчерашнего шашлыка
Паста а-ля болоньезе из вчерашнего шашлыка. Фото: Изображение Midjourney
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#Екатерина Непомнящая#Еда#Мясо#Все материалы авторов#Шашлык#Рецепты
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