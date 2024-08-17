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Posted 17 августа, 13:35

Published 17 августа, 13:35

Modified 10 сентября, 05:52

Updated 10 сентября, 05:52

Зачем поджаривать специи перед их использованием и как это сделать правильно

Зачем поджаривать специи перед их использованием и как это сделать правильно

17 августа 2024, 13:35
Фото: Изображение Midjourney
Зачем поджаривать специи перед их использованием и как это сделать правильно
Индийская кулинария раскрывает секрет для улучшения ароматов и свойств специй: обжаривание. Рассказываем, как это сделать.

Специи — это больше, чем просто ароматные ингредиенты в рецептах. Они позволяют ограничивать использование соли и обладают множеством полезных свойств для нашего организма. Но нужно использовать их правильно и не совершать очень частую ошибку — не поджаривать их перед использованием.

Зачем поджаривать специи

Поджаривание специй перед их использованием является секретом их выведения на новый уровень, создавая настоящую симфонию вкусов.

Во время жарки тепло высвобождает масла, попавшие в специи, усиливая их вкус: тмин становится более землистым, кориандр — более цветочным, а перец чили, вместо того, чтобы просто жечь язык, раскрывает сладкие и дымные оттенки. Но как это сделать?

Индийская кулинария использует три основных метода обжаривания специй:

  1. «Сухое» обжаривание на сковороде без добавления воды или жира
  2. Обжарка в растительном или топленом сливочном масле (также называемом «темперирование»), в котором специи ненадолго прогреваются, чтобы освободить эфирные масла и усилить их вкус.
  3. Обжарка в кастрюле вместе с маслом, которые медленно карамелизуются, впитывая ароматы специй.

Чтобы поджарить специи в сухом виде, просто поместите их в сухую сковороду на среднем огне и поджарьте в течение 1-2 минут, пока они не пустят аромат. Если мы хотим создать смесь разных специй, мы начинаем с целых, добавляя молотые позже, чтобы они не горели. Регулярно встряхивайте сковороду, чтобы обеспечить равномерное обжаривание.

При обжаривании в масле сначала начинаем с нагревания нескольких столовых ложек жира на сковороде при высокой температуре в течение минуты, затем добавляем специи и готовим в течение 1-2 минут.

Как правильно поджаривать специиКак правильно поджаривать специи
Как правильно поджаривать специи. Фото: Изображение Midjourney
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