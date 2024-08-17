Зачем поджаривать специи перед их использованием и как это сделать правильно

Posted 17 августа, 13:35
Published 17 августа, 13:35
Modified 10 сентября, 05:52
Updated 10 сентября, 05:52
Специи — это больше, чем просто ароматные ингредиенты в рецептах. Они позволяют ограничивать использование соли и обладают множеством полезных свойств для нашего организма. Но нужно использовать их правильно и не совершать очень частую ошибку — не поджаривать их перед использованием.
Поджаривание специй перед их использованием является секретом их выведения на новый уровень, создавая настоящую симфонию вкусов.
Во время жарки тепло высвобождает масла, попавшие в специи, усиливая их вкус: тмин становится более землистым, кориандр — более цветочным, а перец чили, вместо того, чтобы просто жечь язык, раскрывает сладкие и дымные оттенки. Но как это сделать?
Чтобы поджарить специи в сухом виде, просто поместите их в сухую сковороду на среднем огне и поджарьте в течение 1-2 минут, пока они не пустят аромат. Если мы хотим создать смесь разных специй, мы начинаем с целых, добавляя молотые позже, чтобы они не горели. Регулярно встряхивайте сковороду, чтобы обеспечить равномерное обжаривание.
При обжаривании в масле сначала начинаем с нагревания нескольких столовых ложек жира на сковороде при высокой температуре в течение минуты, затем добавляем специи и готовим в течение 1-2 минут.
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