Зачем поджаривать специи перед их использованием и как это сделать правильно

Чтобы поджарить специи в сухом виде, просто поместите их в сухую сковороду на среднем огне и поджарьте в течение 1-2 минут, пока они не пустят аромат. Если мы хотим создать смесь разных специй, мы начинаем с целых, добавляя молотые позже, чтобы они не горели. Регулярно встряхивайте сковороду, чтобы обеспечить равномерное обжаривание.